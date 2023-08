Lo sbarco dell’erede dell’imperatore Corrado IV a Siponto – 27^ puntata Re Manfredi

Lo sbarco dell’erede dell’imperatore Corrado IV a Siponto

Edor aveva visto l’ultima volta Alessandro Delpier Della Giovanna a Siponto il 6 gennaio 1252. Quel giorno, il destino aveva riunito Manfredi che all’epoca era ancora un Barone, Edor aveva tralasciato il suo esilio momentaneamente per stare affianco a Manfredi, in questo importante incontro con loro cera anche il Cavaliere Antonio Decomun. Era un momento di grande importanza, poiché dovevano incontrare l’erede dell’imperatore, Corrado IV fratello di Manfredi, che sbarcava in Puglia.

L’atmosfera era carica di uno spirito di festa, mentre Siponto si preparava ad accogliere l’erede dell’imperatore Federico II. Il suono dei cavalli che galoppavano e il fruscio dei vessilli al vento riempivano l’aria. Le strade erano affollate di persone che si erano radunate per vedere l’erede dell’imperatore e per partecipare a questa occasione storica.

Manfredi, Edor e il Cavaliere Antonio Decomun erano riuniti per onorare l’arrivo di Corrado IV. Ognuno di loro portava con sé una storia di coraggio e dedizione, e ora si trovavano insieme in questo momento epico. Avevano una missione comune, quella di preparare la traversata di Corrado IV e assicurarsi che tutto fosse organizzato nel migliore dei modi.

Nella luce dorata del giorno, i tre uomini si prepararono per l’arrivo dell’erede dell’imperatore. Indossavano le loro armature scintillanti, pronte a fare onore al loro rango e a svolgere il loro compito con orgoglio. Manfredi, con il suo carattere regale e la sua determinazione, guidava il gruppo con la sicurezza di chi aveva una grande responsabilità sulle spalle.

Edor, con la saggezza e la presenza che lo contraddistinguevano, forniva consigli e supporto. Il Cavaliere Antonio Decomun, con la sua abilità nella strategia e nella tattica, contribuiva a garantire che tutto fosse orchestrato con precisione. Era un gruppo complementare, ognuno portando le proprie abilità uniche per assicurarsi che l’arrivo di Corrado IV fosse un successo.

Quando finalmente Corrado IV giunse a Siponto, il 6 gennaio 1252, fu accolto con grande pompa e splendore. I cittadini erano in festa e Manfredi, Edor e il Cavaliere Antonio Decomun erano lì per dimostrare il loro rispetto e la loro lealtà all’erede all’imperatore. L’atmosfera era elettrica, carica di speranza e aspettative per il futuro.

Edor aveva notato anche Alessandro Delpier Della Giovanna tra la folla, con il suo sorriso contagioso e la sua energia vibrante. Era un uomo che aveva un ruolo importante nella comunità di Corrado IV, eppure l’ombra che lo avvolgeva non era ancora svanita. Mentre guardava Alessandro, Edor si chiese se un giorno avrebbe trovato la redenzione che meritava.

Mentre Corrado IV sbarcava a Siponto, il suo sguardo si posò sul fratello Manfredi, un Barone dalle grandi aspirazioni. Nel salutare Manfredi, l’erede all’impero sottolineò con rispetto e un pizzico di scherzo il loro diverso stato, chiamandolo “Barone”. Manfredi, con la dignità e la lealtà che lo caratterizzavano, rispose con un umile “Maestà”, riconoscendo la gerarchia ma anche il suo impegno a servire.

Poco dopo, Corrado IV volse lo sguardo verso Edor, un uomo di saggezza e valore, che aveva dimostrato la sua dedizione in molte avventure. Con un sorriso complice e affettuoso, Corrado IV lo salutò con un tono leggero, chiedendo dei “fiori di campo”. Queste parole, sebbene apparentemente semplici, portavano con sé un significato più profondo.

Edor rispose al sorriso di Corrado IV con uno sguardo di comprensione. Sapeva bene che l’imperatore intendeva ricordargli le sue avventure amorose e il suo spirito libero. I “fiori di campo” erano un riferimento alle relazioni che Edor aveva intrecciato con passione e affetto nei suoi viaggi, portando un sorriso sul volto dell’imperatore.

In quel momento di leggerezza e affetto, il passato si intrecciava con il presente. Le sfumature delle loro relazioni, la lealtà, il rispetto e persino il ricordo delle avventure passate, erano evidenti in ogni sorriso scambiato e in ogni parola pronunciata. Mentre l’atmosfera era solenne per l’importanza dell’evento, ciò non impediva che l’affetto e la complicità emergessero tra i protagonisti di questa storia epica.

Nel cuore della notte, lontano da occhi indiscreti, Manfredi, Corrado IV ed Edor si ritrovarono in una tenda riservata. L’atmosfera era permeata di affetto e complicità, i sorrisi erano sinceri e allegri. Manfredi si rivolse a Corrado IV con una risata contagiosa, “Oh, fratello! Guarda quanto sei cresciuto nell’arte del comando. Anche se sei diventato imperatore, ricordati sempre che hai un semplice barone come me dalla tua parte.”

Corrado IV rispose con un sorriso radioso, “Ah, Manfredi! La tua modestia è pari solo alla tua dedizione. Anche se le corone ci separano, il legame fraterno è forte come sempre.” Si rivolse poi a Edor, “E tu, saggio Edor, sei ancora un maestro nella tua arte di far fiorire i ‘fiori di campo’?”

Edor sorrise, cogliendo il doppio significato delle parole dell’imperatore. “Eh, Maestà, alcuni fiori hanno sbocciato, altri si sono disseminati nel vento del tempo. Ma la vita è un giardino variegato, e ogni petalo ha la sua bellezza.”

Manfredi rise di cuore e alzò il bicchiere, “Un brindisi a noi, all’amicizia che sfida le distanze e il tempo!”

Corrado IV e Edor alzarono i loro bicchieri, unendosi al brindisi. “All’amicizia, all’affetto e alle avventure che abbiamo condiviso e che ci aspettano!”

Le risate e i sorrisi riempirono la tenda, un riflesso della loro connessione profonda. In quell’istante, i ruoli di imperatore, barone e saggio sembrarono svanire, lasciando spazio alla semplice gioia di essere insieme, di condividere ricordi e speranze. I loro cuori si unirono in un abbraccio di fratellanza, e il mondo esterno sembrò dissolversi nel calore e nella luce di quell’incontro.

Nell’ombra, nascosto agli occhi dei tre amici, Josef delle Lettere osservava la scena con occhi maliziosi. La sua missione era chiara: raccogliere informazioni preziose da portare a Tano del Bue, un uomo potente e ambizioso che vedeva nelle alleanze e nelle debolezze degli altri un’opportunità da sfruttare.

Le parole spese da Manfredi, Corrado IV ed Edor sembravano essere la chiave per alimentare i piani di Tano del Bue. Con uno sguardo acuto e orecchie tese, Josef ascoltava ogni risata, ogni parola di affetto e complicità. La loro amicizia e le relazioni tra di loro erano il suo tesoro da portare al suo signore.

Nel buio, il sorriso di Josef si faceva più ampio. Ogni dettaglio che osservava sarebbe diventato una tessera importante nel mosaico che avrebbe presentato a Tano del Bue. Mentre Manfredi, Corrado IV ed Edor si godevano la loro intimità, Josef raccoglieva frammenti di conversazioni, gesti di fratellanza e brindisi sinceri.

La luna, complice silenziosa, gettava una luce pallida su Josef mentre prendeva appunti e memorizzava ogni particolare. La sua mente lavorava con rapidità, cercando di catturare l’essenza di quella scena per poterla raccontare a Tano del Bue con l’eloquenza e l’abilità di chi sa sfruttare ogni opportunità.

Nel cuore della notte, Josef si allontanò dal luogo dell’incontro, portando con sé il suo prezioso carico di informazioni. Aveva assistito a uno spettacolo di amicizia e affetto, ma sapeva che per lui quella scena avrebbe potuto significare molto di più: un’arma nelle mani di chi sapeva come usarla per ottenere potere e vantaggio.