Luna Park Manfredonia: “Come promesso ci saranno più controlli”

MANFREDONIA (FOGGIA) – Lasciati trasportare dalla magia, vieni a divertirti in uno dei più belli e forti Luna Park di tutta la Puglia! Come promesso ci saranno più controlli, per un divertimento sicuro. Ci trovate in Via Scaloria in Manfredonia (FG) dal 28 Agosto al 1 Settembre 2023 in occasione della festa patronale.