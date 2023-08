Manfredonia, Festa Patronale: luna park gratis per i disabili

MANFREDONIA (FOGGIA) – Un pomeriggio speciale, con persone davvero speciali. I vostri sorrisi, la vostra felicità, la vostra gioia di stare insieme hanno rappresentato il miglior modo possibile per dare il via alla 187ma Festa Patronale in onore di Maria SS di Siponto, all’insegna dell’inclusione sociale e della solidarietà per una città, Manfredonia, che durante tutto l’anno sta ponendo sempre più al centro dell’attenzione le fragilità e le disabilità.