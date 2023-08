Manfredonia nel 1963 – La vita in città (fotogallery)

Manfredonia – Nel 1963, l’Amministrazione Comunale era retta dal dott. Nicola Ferrara, eletto Sindaco della Città, nell’ottobre del 1962, con una coalizione politica composta da DC, P.S.I e Liste Civiche.

Il Sindaco Ferrara, nel corso del suo mandato, intraprese numerose iniziative finalizzate a migliorare la vita cittadina.

Sempre quell’anno, l’antico e prestigioso pastificio sipontino “D’Onofrio & Longo” era ancora funzionante e lo sarà ancora per pochi anni. La Città, sempre nel 1963, nel periodo estivo pullulava di turisti stranieri e vacanzieri. Il rinomato centro balneare di Siponto che durante la stagione estiva, era letteralmente invaso da bagnanti e vacanzieri, era diventato un importante centro turistico, al pari di Taormina.

Nel 1962, l’istituzione a Manfredonia dell’Azienda di Soggiorno e Turismo, diede grande impulso all’attività turistica, con eventi culturali, spettacoli musicali e teatrali e servizi di assistenza turistica.

Funzionavano alla grande, i prestigiosi alberghi “Cicolella” a Siponto e “Hotel Gargano” a Manfredonia, mete di numerosi turisti stranieri. Mi riferiva anni fa, Tonino Pesante, proprietario e gestore dell’Hotel Gargano, che sin dal 1959, anno della sua apertura, dal periodo di Pasqua, arrivavano turisti americani, inglesi, francesi e tedeschi, fino a 40 gruppi all’anno.

La stagione estiva l’Albergo era sempre pieno di turisti italiani e stranieri. Tanti sono i stati i personaggi del mondo dello spettacolo e non solo, che hanno soggiornato nel rinomato Hotel Gargano, fiore all’occhiello del turismo cittadino. Tra questi, il mitico cantautore Lucio Dalla, amico di Tonino Pesante, che aveva sempre a disposizione una camera a qualsiasi ora arrivava in albergo.

Alcune grandi squadre di calcio di serie A, che venivano a giocare allo “Zaccheria” di Foggia, dopo la stagione calcistica 1963-64, allorquando i Satanelli per la prima volta furono promossi in serie A, soggiornano all’Hotel Gargano. Ricordo bene, la grande Inter di Moratti, il Napoli di Sivori ed altre squadre di serie A.

Nelle ore pomeridiane, fuori l’albergo, la calca dei tifosi che aspettavano per vedere i famosi calciatori quando uscivano per la passeggiata, su Viale Miramare. Funzionava in loco, ancora in quell’anno, l’Albergo “Daniele” sito in una posizione invidiabile, sulla piazzetta Mercato. Fu dichiarato inagibile nel 1965 e poi demolito nel 1973.

Una delle tante barbarie, compiute nel centro storico della Città. L’albergo storico, poteva essere acquistato dal Comune, messo in sicurezza e utilizzato per le attività culturali della Città.

Sempre nel 1963, funzionavano nel periodo estivo tre arene cinematografiche: l’Arena Giardino Pesante (una delle più grandi d’Europa, con 4.500 posti a sedere), l’Arena San Lorenzo e il Cinema Impero.

Una cosa da non credere. Tutti e tre, demoliti nel tempo, per far posto a costruzioni edilizie insensate. Sempre in quegli anni, era in auge il cine-teatro Pesante, con 800 posti a sedere ed altri piccoli cinematografi come il Cinema Fulgor denominato simpaticamente in loco “u pidocchiétte”.

Quest’ultimo, molto fumoso, era solitamente frequentato dal popolino. Ricordo che quando uscivo dal cinema, dopo aver assistito alla la proiezione di uno o due film, siccome i vestiti si erano impregnati all’inverosimile di fumo, mia madre era costretta a lavarli tutte le volte.

Tra le attività lavorative, più in auge, in quell’anno e negli anni successivi, era quella della Compagnia Portuale “Felice Muscatiello”, che andava a gonfie vele per via dello scalo commerciale che aveva luogo presso il Molo di Ponente di mercanzie varie e in particolare di quella del trasporto della bauxite proveniente dalla miniera di S.Giovanni Rotondo, caricata bordo di piroscafi e trasportata a Porto Marghera, per la prima lavorazione del minerale.

Sempre nel 1963, anche la flottiglia delle barche da pesca si era ingrandita con la costruzione di nuovi motopescherecci. La maggior parte dei natanti, furono realizzati nei nostri cantieri navali, tanto da diventare, grazie anche alle sovvenzioni della Cassa del Mezzogiorno (1950-1962), una delle più importanti flottiglie pescherecce dell’Adriatico. La vendita del pesce “pi segnure” e non, si teneva sotto il porticato dell’albergo-ristorante “Daniele”, sito sulla Piazzetta Mercato. Sempre nel 1963, era attiva la Clinica “Santa Maria Regina”, inaugurata nel 1957 e diretta egregiamente dal medico don Raffaele Del Vecchio.

Quest’ultima, chiuderà l’attività nel 1976, dopo l’apertura dell’Ospedale Civile “San Camillo De Lellis”. Va ricordato, che in quell’anno funzionavano ancora, i lavatoi pubblici storici, ubicati in largo Turbine e in Largo dei Baroni Cessa, fatti demolire in seguito da “menti non certo di provata lungimiranza”.

Sempre agli inizi degli anni ’60, va ricordato ancora l’esodo dei migliaia di montanari, iniziato nel 1951, che si stabilirono nel nuovo quartiere di Monticchio, dove avvenne una costruzione selvaggia di palazzoni. Va detto, altresì, con il trasferimento in massa a Manfredonia dei montanari, la popolazione aumentò di dieci-dodicimila abitanti.

La banda cittadina diretta dal M° Lorenzo Leporace, non partecipò quell’anno,alle esibizioni musicali, nel corso della Festa Patronale, per via anche degli impegni precedenti, intrapresi nelle Feste Patronali di alcuni paesi dell’Abruzzo e del Molise.

A cura di Franco Rinaldi, Manfredonia 28 agosto 2023

fotogallery Franco Rinaldi