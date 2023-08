Morte Franco Tamburro, Miglio: “Una persona di grande spessore morale e culturale”

SAN SEVERO (FOGGIA) – In riferimento scomparsa del Dott. Franco Tamburro, avvenuta oggi 28 agosto 2023, il Sindaco di San Severo, Avv. Francesco Miglio, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

”La prematura scomparsa del Dott. Franco Tamburro mi addolora profondamente ed è motivo di grande tristezza per quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di poterlo apprezzare per le Sue non comuni doti umane, intellettuali e politiche.

Franco Tamburro è stato Consigliere Comunale per molti anni, dal 1985 al 1993, sempre rieletto nel corso delle consiliature di quegli anni.

E’ stato Assessore per ben due volte, con i Sindaci Mario Fantasia e Gianfranco Savino. Negli anni 80, fu dirigente provinciale di grande rilievo del PSI. Era un uomo di grande intelligenza politica, di indiscutibile valentia strategica e di straordinaria sensibilità umana. Amava analizzare il presente per ben interpretare il futuro. E’ stato un ottimo

imprenditore nel settore della mobilità e delle infrastrutture, conosciuto ed apprezzato per le

Sue capacità a livello nazionale. Marito e padre esemplare, ho avuto modo di conoscerlo e di

godere della Sua amicizia.

Era una persona di grande spessore morale e culturale, sempre disponibile al confronto e molto attento verso gli altri.

San Severo, oggi, ha perso uno dei Suoi figli migliori che ha saputo servire, come politico ed amministratore, la Comunità e ha ben portato, come imprenditore, il nome della nostra Città a in giro per l’Italia. A nome della Civica Amministrazione, nonché a titolo personale, esprimo sentimenti di profondo cordoglio e di cristiana solidarietà alla Consorte, la Signora Anna Maria Savino, alle figlie Marilù, Grazia, Paola e Claudia. Le spoglie del Dott. Franco Tamburro saranno accolte per l’ultimo saluto nella Sala Consiliare “Luigi Allegato”, domani martedì 29 agosto 2023, dalle ore 9,00 alle ore 17,00.”