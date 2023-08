Morte violenta di Franca Marasco, rinviato spettacolo di Foggia Estate

Foggia 28 agosto 2023. Dopo la morte violenta e atroce di Franca Marasco la Commissione Straordinaria rinvia lo spettacolo di questa sera del Foggia Estate

La Commissione Straordinaria del Comune di Foggia a seguito della morte violenta e atroce di Franca Marasco nel corso di una tentata rapina alla sua tabaccheria in via Marchese De Rosa, ha deciso di rinviare lo spettacolo Il Medico dei Pazzi previsto per questa sera presso la Villa Comunale. Lo spettacolo è inserito nel cartellone del Foggia Estate 2023 promosso dall’Amministrazione Comunale. La decisione è stata assunta d’intesa con la compagnia Il Palcoscenico organizzatrice della rappresentazione teatrale. Lo spettacolo è stato rimandato a data da destinarsi.

“Si tratta di un atto sentito e dovuto per rimarcare l’atrocità del gesto e l’indignazione della comunità cittadina per questa ennesima insensata tragedia che non deve lasciare nessuno indifferente”.