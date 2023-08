Nubifragi al Nord, incendi al Sud. Maltempo spacca in due l’Italia

17:12

Chiusa la risiera di San Sabba per allagamenti

Chiuso il monumento nazionale della Risiera di San Sabba per gli allagamenti ed è precluso l’accesso ai giardini pubblici comunali. Lo ha deciso il Comune. Continua a piovere a Trieste: nel corso del primo pomeriggio, dopo la bomba d’acqua che ha colpito la città in tarda mattinata, le strade rimangono allagate, con forti disagi per il traffico. Nel frattempo sono in corso numerosi interventi dei vigili del fuoco.Sono stati richiesti interventi per allagamenti, alberi caduti e pericolanti, manufatti pericolanti, ascensori bloccati e cortocircuiti.