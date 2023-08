Scomparso Franco Tamburro. Fu Assessore di San Severo

SAN SEVERO – “Franco Tamburro era quel che si dice un “ animale politico”. Era di una intelligenza raffinata. Destinato ad una carriera politica brillante, quando divenne segretario provinciale del PSI, il partito frano’.

In seguito si propose per rappresentare questa terra in Consiglio regionale ma la città non lo sostenne.

Perché San Severo è così: i suoi li azzoppa, non li promuove ad incarichi superiori. “Ex malo bonum” perché Franco poi divenne un manager di altissimo livello, apprezzatissimo dal management delle più importanti società pubbliche e private italiane, ritenuto, a giusta ragione, un esperto in espropri per pubblica utilità, che lo portò ad essere uno dei protagonisti dell’alta velocità della rete ferroviaria italiana.

Ma la politica era la sua passione e, parlando con lui, davvero capivi quanto fosse vero il detto” la politica tutti la possono fare ma in pochi la sanno fare”.

E Franco la sapeva fare. Intuiva le cose prima di tutti gli altri. Nel 2013 mi incontro’ una domenica sul viale e mi fece un lungo discorso, un articolato ragionamento per dire che il quadro politico andava scardinato ed io potevo essere un protagonista. Sul momento non capii molto…. l’anno dopo ero Sindaco della città.

Di fronte ai primi tentennamenti, lui spingeva perché si ufficializzasse la candidatura “ chiudete su Miglio e iniziate la campagna elettorale”.

Una volta ridendo gli chiesi perché avesse tanta fretta di ufficializzare la mia candidatura. Lui non mi rispose, sorrise con il suo solito sigaro tra le dita. La sera dell’ 8 giugno 2014 ( quando fui eletto la prima volta) mi si avvicinò e mi disse” avevo fretta di chiudere su di te perché avevo intuito subito che tu hai le tre “C”: cuore, coraggio e culo”. Ultimamente, anche per la malattia, si era parecchio allontanato. Lo vedevo molto raramente. Ma ogni volta sorrideva e con il sigaro stretto tra i denti mi sussurrava” come te devirt “.

Dottor Tamburro mancherai. La città perde un bel cervello.

Uno dei migliori che abbia mai incontrato. Se la famiglia vorrà, il Palazzo di città’ spalanca le porte e si inchina davanti alle spoglie mortali di un valido esponente politico per esserne luogo della sua camera ardente. Un modo tardivo per riparare ad una ingiusta avarizia della nostra comunità. Riposa in pace Franco”. Lo scrive il Sindaco Francesco Miglio.