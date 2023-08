Foggia – Si chiama Francesca Marasco, di 72 anni, la donna uccisa stamani a Foggia nel corso di un tentativo di rapina in una tabaccheria sita in via Marchese De Rosa.

La donna era al primo giorno di attività all’interno della rivendita di tabacchi, dopo le ferie.

Sul posto i Carabinieri del Comando Provinciale di Foggia.

La donna sarebbe stata uccisa a colpi di coltello nel corso di un tentativo di rapina. Probabilmente ad agire sarebbe stata una sola persona, attualmente irreperibile.

