Servizio Ispettivo del Consorzio per la Bonifica della Capitanata e Polizia Locale del Comune di Foggia in un intervento congiunto a tutela del territorio.

Recentemente, sono stati effettuati controlli approfonditi nelle campagne situate lungo il percorso del Torrente Salsola, in agro di Foggia. Questi accertamenti sono stati finalizzati al rispetto delle leggi e dei regolamenti riguardanti le opere idrauliche, fondamentali per la tutela delle acque demaniali. Durante le operazioni, sono emerse diverse irregolarità che hanno suscitato l’attenzione delle autorità competenti.

Il rispetto delle norme relative alle opere idrauliche è cruciale per garantire la sicurezza e la sostenibilità ambientale delle aree circostanti. I torrenti e i fiumi rappresentano infatti una risorsa preziosa non solo per l’ecosistema, ma anche per le comunità locali che dipendono da queste acque per l’irrigazione agricola, l’approvvigionamento idrico e altre attività essenziali. Inoltre, la corretta gestione di queste risorse previene fenomeni di dissesto idrogeologico che possono mettere a rischio la vita delle persone e l’integrità del territorio.

Durante i controlli effettuati lungo il Torrente Salsola, gli agenti incaricati hanno rilevato diverse violazioni delle normative vigenti. In particolare, sono state individuate operazioni non autorizzate di invasione e manomissione del letto del torrente. Queste attività illegali non solo costituiscono un’infrazione delle leggi, ma rappresentano anche una minaccia concreta per la stabilità dell’ecosistema fluviale. La manipolazione non autorizzata del letto del torrente può alterare il naturale flusso delle acque, con conseguenze potenzialmente devastanti per l’ambiente e per le attività agricole che si trovano nelle vicinanze.

Le autorità competenti stanno ora valutando le azioni da intraprendere nei confronti dei responsabili di queste infrazioni.