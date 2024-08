FOGGIA – Duecento milioni per contrastare il caporalato e per sostenere progetti per superare l’emergenza abitativa in 37 siti critici per il lavoro agricolo in tutta Italia.

E’ un impegno a tutto campo, da Caserta a Foggia, da Napoli a Latina, quello del commissario straordinario del governo Maurizio Falco.

Tra i luoghi oggetto dell’intervento anche Saluzzo.

Il modello Saluzzo

Istituzioni, sindacati, associazioni datorali, che operano nel tavolo regionale di coordinamento e monitoraggio, istituito a luglio: obiettivo estendere il protocollo Saluzzo, che già prevede servizi di sostegno agli stagionali e un sistema pubblico di abitazioni temporanee, con 250 posti letto nei dieci comuni aderenti.

L’inchiesta di Alba

Una piaga al centro delle attenzioni anche del mondo sindacale che avevano convocato una manifestazione ad Alba, dopo era stato chiuso dai carabinieri, un residence: lì un professionista della zona si faceva pagare 500 euro al mese per un letti fatiscenti.

