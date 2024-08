MANFREDONIA (FOGGIA) – “Il Comune di Manfredonia aderisce ad “Avviso Pubblico – Enti locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”.

Si tratta di un’associazione nata nel 1996 con l’intento di collegare ed organizzare gli Amministratori pubblici che concretamente si impegnano a promuovere la cultura della legalità democratica nella politica, nella Pubblica Amministrazione e sui territori da essi governati.

#Consigliocomunale 27 agosto 2024

Vogliamo dare il messaggio chiaro e netto che Manfredonia è contro le mafie.

E in questo abbiamo interpretato il comune sentimento di tutti i cittadini e le cittadine di Manfredonia.

Con l’adesione ad Avviso Pubblico confermiamo con vigore e con determinazione l’impegno dell’amministrazione comunale nel sostenere la cittadinanza attiva e responsabile, nel promuovere la cultura della legalità, partendo soprattutto dai/dalle più giovani per testimoniare l’importanza di contrastare l’illegalità in tutte le sue forme.

Oggi più che mai, stare dalla parte giusta, dalla parte del bene, è una scelta necessaria.

La legalità non può essere uno slogan, ma deve tradursi in comportamenti e azioni che hanno come unica finalità il bene comune.

L’azione amministrativa deve perseguire la giustizia sociale e avere la legalità come stella polare.

Urge dare un segnale forte per dire che si incomincia a percorrere un’altra strada e lo si fa insieme, mettendosi in rete, per ritrovare speranza e fiducia nella Politica e nelle istituzioni.

Un’adesione convinta e consapevole che si dovrà tradurre in un impegno altrettanto forte e concreto”.

Lo riporta la Consigliera comunale di Molo21 Michelina Quitadamo.