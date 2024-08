FOGGIA – Arriva da Avellino la vincita più alta del concorso del Lotto di martedì 27 agosto da 45mila euro, un terno grazie alla combinazione 20-50-53 sulla ruota di Napoli.

In Piemonte di registrano due vincite per un totale di 33.500 euro: a Caselle Torinese, in provincia di Torino, sono stati vinti 23.750 euro, con tre ambi e un terno, grazie alla combinazione 27-48-51, sulla ruota di Torino, e a Strona, in provincia di Biella sono stati vinti 9.750 euro, con tre ambi e un terno, grazie alla combinazione 27-48-74, sulla ruota di Torino.

Anche in Puglia si segnalano due vincite per un totale pari a 28.500 euro: a Stornarella, in provincia di Foggia, vinti 16mila euro, e a Monopoli, in provincia di Bari, 12.500 euro.

Infine, si registra una doppietta in Lombardia, dove, a Montichiari, in provincia di Brescia, e a Monza, nella provincia di Monza e della Brianza, sono stati vinti 9.750 euro ciascuno.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per oltre 4,2 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di oltre 839 milioni di euro in questo 2024.

RED/Agipro