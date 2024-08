MANFREDONIA (FOGGIA) – “Pochi minuti fa un signore in stato confusionale stava percorrendo la SP58 per recarsi a San Giovanni Rotondo, il responsabile delle Guardie Ambientali Italiane Alessandro Manzella, formatosi aveva subito, (dopo alcune domande) capito che la persona si trovava in uno stato confusionale.

Lo fa adagiare all’ombra e gli fa bere dell’acqua.

Nel frattempo, Manzella chiama il comando della Polizia Locale che è immediatamente intervenuta sul posto.

Dopo alcuni accertamenti, è stato accompagnato dalla Polizia Locale dai suoi parenti.

Questa storia fortunatamente ha avuto un lieto fine”.

Lo riporta Alessandro Manzella Resp.le Guardie Ambientali Italiane.