LUCCA – L’improvvisa sbandata, la perdita di controllo della motocicletta e poi il violento impatto contro il guardrail che si è rivelato fatale.

Così è morto in maniera atroce Paolo Pardini, un uomo di 51 anni vittima di un terribile incidente stradale avvenuto nella serata di lunedì sulla variante Aurelia, non lontano dall’uscita di Viareggio sud, in provincia di Lucca.

Terribile la scena che si è presentata ai soccorritori.

L’uomo sarebbe stato sbalzato via dalla moto di grossa cilindrata sulla quale viaggiava e nel violentissimo impatto contro il guardrail sarebbe rimasto decapitato.

La tragedia si è consumata nella tarda serata di lunedì, intorno alle 22.30, mentre il 51enne di Torre del Lago, frazione del comune di Viareggio, tornava a casa.

Secondo una prima ricostruzione, il centauro era in sella alla sua moto e procedeva in direzione Lido di Camaiore quando è stato protagonista del terribile incidente la cui dinamica resta da accertare.

Di professione ufficiale marittimo imbarcato su uno yacht, Paolo Pardini era rientrato da pochi giorni e lunedì stava andando a casa dei genitori quando è avvenuta la tragedia. Per l’uomo purtroppo inutili i soccorsi medici del 118 giunti sul posto insieme alla polizia locale dopo le chiamate di emergenza di altri automobilisti di passaggio.

Il 51enne giaceva sull’asfalto accanto al guardrail e a centinaia di metri di istanza dalla moto. I sanitari hanno solo potuto accertare il decesso.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire la dinamica del sinistro mortale.

Al vaglio se si sia trattato di un incidente autonomo oppure se c’è stato il coinvolgimento di altri veicoli o di ostacoli improvvisi.

La notizia della scomparsa di Paolo Pardini ha scosso profondamente la comunità di Viareggio dove l’uomo è molto conosciuto.

Lo riporta fanpage.it