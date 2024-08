In un angolo di Manfredonia, c’è un uomo che ogni giorno compie un atto di amore silenzioso ma potente. Giovanni Migneco, un cittadino siciliano trasferitosi nella città sipontina per lavoro, ha trovato qui non solo una nuova dimora, ma anche un luogo che ha deciso di custodire con passione e dedizione. La spiaggia “Isola che non c’è”, situata nella zona di Acqua di Cristo, è il teatro di questo quotidiano gesto di cura che lo rende un esempio di cittadinanza attiva.

Ogni mattina, alle prime luci dell’alba, Giovanni si sveglia e, armato di sacchi della spazzatura e di una pinza raccogli-rifiuti, si reca in questa piccola oasi costiera. Da solo, senza clamore, inizia a pulire l’area, raccogliendo le bottiglie, le cartacce e i rifiuti che purtroppo vengono lasciati dai visitatori notturni. La sua presenza è ormai una costante per chi abita la zona, e molti lo considerano un eroe silenzioso, un angelo custode di una bellezza naturale che troppo spesso viene deturpata dall’incuria.

Giovanni Migneco non è nato a Manfredonia, ma è come se lo fosse. Arrivato qui dalla Sicilia per motivi di lavoro, ha subito avvertito un forte legame con la città e con il suo mare. “Quando sono arrivato a Manfredonia, ho sentito che questo luogo aveva qualcosa di speciale,” racconta. “Il mare qui ha una voce unica, un richiamo che ti entra dentro. Mi sono innamorato di questa città, delle sue tradizioni. E quando ho visto lo stato in cui si trovava questa spiaggia al mattino, ho deciso che dovevo fare qualcosa.”

Il gesto di Giovanni non è solo una questione di pulizia, ma è un atto d’amore e di rispetto verso un luogo che ormai sente come suo. La sua dedizione è alimentata da un senso di responsabilità che dovrebbe appartenere a ognuno di noi, ma che troppo spesso viene messo da parte. “Non posso restare a guardare mentre un posto così bello viene rovinato,” afferma con determinazione. “Se tutti facessimo un po’ di più, anche solo un piccolo gesto, potremmo vivere in un mondo più pulito e più giusto.”

Giovanni è l’emblema della cittadinanza attiva, quella che non aspetta l’intervento delle istituzioni, ma si rimbocca le maniche e agisce in prima persona. Ogni mattina, la sua presenza sulla spiaggia è un richiamo silenzioso ma potente alla responsabilità collettiva. La sua iniziativa non è passata inosservata: molti residenti e turisti hanno cominciato a riconoscerlo, ad avvicinarsi per ringraziarlo o semplicemente per scambiare due chiacchiere. Alcuni hanno iniziato a unirsi a lui, creando un piccolo gruppo di volontari che, insieme, cercano di mantenere la spiaggia pulita.

L’azione di Giovanni non è solo una risposta all’incuria, ma anche un invito alla riflessione. Viviamo in un mondo in cui l’indifferenza spesso prevale, in cui ci aspettiamo che siano sempre gli altri a risolvere i problemi. Ma la realtà è che ognuno di noi ha il potere di fare la differenza, anche attraverso piccoli gesti quotidiani. Giovanni ce lo dimostra ogni giorno, con la sua costanza e la sua umiltà.

Un gesto che è diventato un simbolo di ciò che significa davvero prendersi cura della propria comunità. Un esempio che ci ricorda che, in fondo, il futuro del nostro pianeta è nelle mani di ciascuno di noi.