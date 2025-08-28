Biccari ospita l’anteprima della XVIII edizione del Festival della Letteratura Mediterranea

Il 4 settembre, il piccolo borgo di Biccari diventerà teatro dell’anteprima della XVIII edizione del Festival della Letteratura Mediterranea, che si terrà a Lucera dal 18 al 21 settembre. L’evento, promosso dall’APS Mediterraneo è Cultura sotto la direzione artistica di Annalisa Mentana, offre un’occasione di dialogo, riflessione e cultura nei luoghi che resistono.

Alle 18.30, il Palazzo Caracciolo ospiterà il dibattito pubblico “Resto, dunque trasformo. Immaginare il futuro nei luoghi che resistono”, con la partecipazione di Laura Marchetti, antropologa e docente universitaria, Omar Di Monopoli, scrittore e sceneggiatore, Luca Martinelli, giornalista e autore, e Gianfilippo Mignogna, avvocato ed ex sindaco di Biccari. La conversazione, moderata dal giornalista Alessandro Salvatore, affronterà temi legati a ecologia, cultura, cittadinanza attiva e innovazione nei piccoli borghi.

La serata proseguirà alle 21 in Piazza Umberto I con il concerto “Soloist” di Davide “Boosta” Dileo, co-fondatore dei Subsonica. La performance, tra pianoforte a coda e elettronica, offrirà un’esperienza musicale intima e immersiva, capace di connettere il pubblico con un racconto sonoro originale e contemporaneo. Boosta, musicista e sound artist di fama internazionale, ha collaborato con artisti come Mina, Placebo e Depeche Mode e porta la sua visione innovativa anche nella performance di Biccari.

L’anteprima non rappresenta solo un assaggio del Festival di Lucera, ma un invito a riscoprire il valore della cultura nei piccoli centri, dove ogni parola e ogni nota diventano occasione per immaginare il futuro insieme.