Home // Cronaca // Petermann torna in rossonero, Rossi accoglie tre nuovi difensori

ROSSONERO Petermann torna in rossonero, Rossi accoglie tre nuovi difensori

Il Calcio Foggia 1920 annuncerà a breve il ritorno di Davide Petermann, già protagonista con la maglia rossonera dal 2021 al 2023

Calcio Foggia: Petermann torna in rossonero, Rossi accoglie tre nuovi difensori

Davide Petermann - Fonte Immagine: antennasud.com

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Il Calcio Foggia 1920 annuncerà a breve il ritorno di Davide Petermann, già protagonista con la maglia rossonera dal 2021 al 2023, durante i quali ha collezionato 65 presenze e 11 reti. Dopo le esperienze alla Virtus Entella e all’ultima stagione con il Latina, Petermann torna a disposizione di Delio Rossi per rafforzare il centrocampo.

Oltre al suo arrivo, la società completa la rosa con tre nuovi difensori per rispondere alle necessità emerse dopo la pesante sconfitta subita a Catania. Si tratta di Federico Valietti, 26 anni, dal Trapani; Gabriele Morelli, esperto, dal Campobasso; e Alessandro Minelli, 26enne difensore centrale proveniente dal Giugliano, pronti a rafforzare la linea difensiva del Foggia.

Lo riporta foggiatoday.it.

Lascia un commento

