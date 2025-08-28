Edizione n° 5806

Calendario scolastico 2025-26: vacanze di Natale da record in molte regioni

VACANZE Calendario scolastico 2025-26: vacanze di Natale da record in molte regioni

Il calendario scolastico prevede due principali interruzioni: Natale e Pasqua, con altri ponti e festività distribuiti lungo l’anno

Calendario scolastico 2025-26: vacanze di Natale da record in molte regioni

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara - ph ANSA

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Cronaca

L’anno scolastico 2025-26 è alle porte e, tra poco più di due settimane, gli studenti torneranno in classe dopo le vacanze estive. Il calendario scolastico prevede due principali interruzioni: Natale e Pasqua, con altri ponti e festività distribuiti lungo l’anno.

Vacanze natalizie da record
Quest’anno le vacanze di Natale saranno più lunghe del solito in molte scuole: la maggior parte delle regioni le ha programmate a partire dal 23 dicembre (solo Emilia-Romagna, Toscana e provincia di Bolzano iniziano il 24). Grazie all’autonomia scolastica, i dirigenti possono modulare i giorni di chiusura, rispettando l’obbligo di almeno 200 giorni di lezione annuali. Poiché il 23 dicembre cade di martedì, molte scuole anticiperanno la chiusura già da sabato 20 dicembre, con rientro previsto per mercoledì 7 gennaio, dopo l’Epifania.

Altri ponti e sospensioni durante l’anno
Oltre ai giorni festivi, sono previsti altri momenti di interruzione:

  • 2 maggio: sospensione in molte regioni;
  • 1° giugno: ponte legato alla Festa della Repubblica;
  • Carnevale (febbraio): chiusura in Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta;
  • 31 ottobre e 28 aprile: interruzioni nei calendari di Trento e Sardegna.

Alcune regioni, come Bolzano e Valle d’Aosta, prevedono periodi di sospensione più lunghi, spesso legati a tradizioni locali. Dove il calendario regionale non è vincolante, i collegi dei docenti possono stabilire ulteriori giornate di chiusura.

Lo riporta rainews.it.

Nessun campo trovato.