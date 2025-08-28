Manfredonia, 21 agosto 2025 – Con la determinazione n. 1564, il dirigente del Settore IV – Economico Finanziario del Comune di Manfredonia, Maricarmen Distante, ha disposto la prenotazione di spesa per l’annualità 2025 a favore della società C&C S.r.l. di Margherita di Savoia (BT), relativa alla gestione e riscossione di diverse entrate tributarie comunali.
L’atto, firmato anche dal funzionario responsabile del Servizio Entrate, Vincenza Pacilli, rientra nell’esecuzione del contratto di concessione n. 10634 del 29 marzo 2022, aggiudicato alla C&C S.r.l. a seguito di procedura a evidenza pubblica bandita nel 2019 e perfezionata con l’efficacia dell’aggiudicazione nel 2021.
Le somme prenotate per il 2025
Per l’esercizio finanziario in corso, il Comune ha previsto:
€ 400.000,00 per il pagamento dell’aggio, imputati al capitolo 1921;
€ 143.477,84 per le spese di recupero procedure e postalizzazione, imputati al capitolo 1891.
Tali importi, previsti nel bilancio di previsione 2025–2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 3 marzo 2025, risultano coerenti con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente e con le dotazioni stanziate nei capitoli di spesa del bilancio.
Il percorso amministrativo
Il provvedimento richiama un iter iniziato nel 2019, quando il Commissario Straordinario deliberò la gestione internalizzata di alcune entrate e l’affidamento in concessione ad operatori qualificati per la gestione di tributi minori e attività di riscossione coattiva.
Nel febbraio 2020 la gara, gestita interamente tramite la piattaforma telematica Traspare, si concluse con l’aggiudicazione alla C&C S.r.l., unica società partecipante, con un importo base d’asta pari a € 1.553.600,00 oltre IVA. Il servizio è stato formalmente avviato nel maggio dello stesso anno e contrattualizzato nel marzo 2022.