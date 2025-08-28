Edizione n° 5807

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Colpevoli per anni di atti persecutori. “Vittima aveva venduto la casa pur di sottrarsi”
27 Agosto 2025 - ore  17:23

CALEMBOUR

EVASIONE // Cerignola: sequestrato immobile per evasione Iva da 1,3 milioni
28 Agosto 2025 - ore  12:37

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // Comune di Manfredonia: prenotata la spesa 2025 per la gestione dei tributi locali, in favore della C&C S.r.l.. Le somme

TRIBUTI Comune di Manfredonia: prenotata la spesa 2025 per la gestione dei tributi locali, in favore della C&C S.r.l.. Le somme

Con la determinazione n. 1564, il dirigente del Settore IV – Economico Finanziario del Comune di Manfredonia, Maricarmen Distante, ha disposto la prenotazione di spesa per l’annualità 2025 a favore della società C&C S.r.l. di Margherita di Savoia

CECILIA SIMONE, PH SAVERIO DE NITTIS

CECILIA SIMONE, PH SAVERIO DE NITTIS

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Manfredonia // Politica //

Manfredonia, 21 agosto 2025 – Con la determinazione n. 1564, il dirigente del Settore IV – Economico Finanziario del Comune di Manfredonia, Maricarmen Distante, ha disposto la prenotazione di spesa per l’annualità 2025 a favore della società C&C S.r.l. di Margherita di Savoia (BT), relativa alla gestione e riscossione di diverse entrate tributarie comunali.

L’atto, firmato anche dal funzionario responsabile del Servizio Entrate, Vincenza Pacilli, rientra nell’esecuzione del contratto di concessione n. 10634 del 29 marzo 2022, aggiudicato alla C&C S.r.l. a seguito di procedura a evidenza pubblica bandita nel 2019 e perfezionata con l’efficacia dell’aggiudicazione nel 2021.

Le somme prenotate per il 2025

Per l’esercizio finanziario in corso, il Comune ha previsto:

€ 400.000,00 per il pagamento dell’aggio, imputati al capitolo 1921;

€ 143.477,84 per le spese di recupero procedure e postalizzazione, imputati al capitolo 1891.

Tali importi, previsti nel bilancio di previsione 2025–2027 approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 11 del 3 marzo 2025, risultano coerenti con il piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente e con le dotazioni stanziate nei capitoli di spesa del bilancio.

Il percorso amministrativo

Il provvedimento richiama un iter iniziato nel 2019, quando il Commissario Straordinario deliberò la gestione internalizzata di alcune entrate e l’affidamento in concessione ad operatori qualificati per la gestione di tributi minori e attività di riscossione coattiva.

Nel febbraio 2020 la gara, gestita interamente tramite la piattaforma telematica Traspare, si concluse con l’aggiudicazione alla C&C S.r.l., unica società partecipante, con un importo base d’asta pari a € 1.553.600,00 oltre IVA. Il servizio è stato formalmente avviato nel maggio dello stesso anno e contrattualizzato nel marzo 2022.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Nessun campo trovato.