Edizione n° 5807

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Colpevoli per anni di atti persecutori. “Vittima aveva venduto la casa pur di sottrarsi”
27 Agosto 2025 - ore  17:23

CALEMBOUR

EVASIONE // Cerignola: sequestrato immobile per evasione Iva da 1,3 milioni
28 Agosto 2025 - ore  12:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Manfredonia // En plein! Alessandro e Francesco, di Zapponeta e San Giovanni Rotondo, in finale per “Mister Italia 2025”

"MISTER ITALIA" En plein! Alessandro e Francesco, di Zapponeta e San Giovanni Rotondo, in finale per “Mister Italia 2025”

Entrambi superano la prefinale e domani sera saranno a Pescara per il titolo

En plein! Alessandro e Francesco, di Zapponeta e San Giovanni Rotondo, in finale per "Mister Italia 2025"

En plein! Alessandro e Francesco, di Zapponeta e San Giovanni Rotondo, in finale per "Mister Italia 2025"

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Ci sono due ragazzi della provincia di Foggia in finale a Mister Italia! Alessandro De Marinis, 20 anni di Zapponeta, 1.80 impiegato nel bar di famiglia con la passione per il crossfit (che pratica a livello agonistico) e Francesco Ciuffreda, 25enne di San Giovanni Rotondo, laureato in scienze infermieristiche con la passione per il calcio e la musica (si cimenta anche alla consolle come dj e produttore).

Alessandro De Marinis, 20 anni di Zapponeta, e Francesco Ciuffreda, 25 anni di San Giovanni Rotondo, hanno infatti entrambi superato lo scoglio della prefinale di Giulianova e domani sera, venerdì 29 agosto alle ore 21.30 saranno tra i 30 bellissimi finalisti a salire sul palco dello stadio del Mare di Pescara a caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto.

Alessandro, 1.80 di altezza, lavora nel bar di famiglia e ha la passione per il crossfit (che pratica a livello agonistico), mentre Francesco è laureato in scienze infermieristiche con la passione per il calcio e la musica (si cimenta anche alla consolle come dj e produttore).

Quello di “Mister Italia” è considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Appuntamento a domani sera, venerdì 29 agosto, alle ore 21:30 per una serata che si preannuncia scoppiettante. Condotta da Beppe Convertini, la finalissima di Mister Italia 2025 avrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi.
Per seguire l’avventura di Alessandro e Francesco in finale basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.