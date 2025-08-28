En plein! Alessandro e Francesco, di Zapponeta e San Giovanni Rotondo, in finale per "Mister Italia 2025"

Ci sono due ragazzi della provincia di Foggia in finale a Mister Italia! Alessandro De Marinis, 20 anni di Zapponeta, 1.80 impiegato nel bar di famiglia con la passione per il crossfit (che pratica a livello agonistico) e Francesco Ciuffreda, 25enne di San Giovanni Rotondo, laureato in scienze infermieristiche con la passione per il calcio e la musica (si cimenta anche alla consolle come dj e produttore).

Alessandro De Marinis, 20 anni di Zapponeta, e Francesco Ciuffreda, 25 anni di San Giovanni Rotondo, hanno infatti entrambi superato lo scoglio della prefinale di Giulianova e domani sera, venerdì 29 agosto alle ore 21.30 saranno tra i 30 bellissimi finalisti a salire sul palco dello stadio del Mare di Pescara a caccia dello scettro detenuto dal bresciano Matteo Dall’Osto.

Quello di “Mister Italia” è considerato la vera e propria versione maschile di “Miss Italia”. Un concorso, ideato e organizzato da patron Claudio Marastoni, che nel corso degli anni è stato trampolino di lancio per personaggi del calibro, tra gli altri, di Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone, Luca Onestini e tanti altri.

Appuntamento a domani sera, venerdì 29 agosto, alle ore 21:30 per una serata che si preannuncia scoppiettante. Condotta da Beppe Convertini, la finalissima di Mister Italia 2025 avrà come ospiti d’onore Jo Squillo e il cantante Scialpi.

Per seguire l’avventura di Alessandro e Francesco in finale basta collegarsi ai canali social (Fb e IG) ufficiali: @concorsomisteritalia.