fonte image "La Voce e il Tempo"

MANFREDONIA – In occasione delle celebrazioni della festa patronale, che animeranno il centro cittadino dal 28 agosto al 1° settembre, il sindaco Domenico La Marca ha firmato un’ordinanza che introduce specifiche restrizioni per garantire ordine, sicurezza e decoro urbano durante le serate di festa.

Il provvedimento, in vigore dal 29 agosto al 1° settembre e applicato ogni giorno dalle ore 19:00 alle 24:00, mira a prevenire episodi di degrado urbano, come l’abbandono di bottiglie e lattine, e a tutelare la pubblica incolumità, riducendo i rischi legati all’uso improprio di contenitori in vetro o metallo.

Le principali disposizioni

Secondo quanto stabilito dall’ordinanza, nel periodo indicato sarà vietato:

vendere per asporto, da parte di esercizi commerciali, locali pubblici e ambulanti, bevande contenute in bottiglie di vetro, lattine o altri contenitori potenzialmente pericolosi ;

detenere o consumare in luoghi pubblici bevande in bottiglie di vetro, lattine o contenitori simili;

distribuire tramite distributori automatici qualsiasi bevanda in vetro o lattina;

vendere, somministrare o consumare bevande alcoliche con gradazione superiore ai 6°, salvo che la somministrazione avvenga all’interno dei plateatici di ristoranti, pizzerie e bar.

Le bevande dovranno quindi essere servite esclusivamente in bicchieri monouso in plastica o carta.

Sanzioni e controlli

I trasgressori rischiano sanzioni amministrative da 50 a 500 euro.

In caso di recidiva, è prevista anche la chiusura forzata dell’attività per tre giorni consecutivi, con decorrenza immediata nel primo fine settimana utile. Ulteriori violazioni comporteranno lo stesso provvedimento per ogni infrazione successiva nello stesso anno solare.

La Polizia Locale, insieme alle Forze dell’Ordine — Prefettura, Questura, Carabinieri, Guardia di Finanza e Commissariato di Polizia — sarà incaricata di vigilare sul rispetto dell’ordinanza.