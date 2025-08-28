Edizione n° 5807

Finale Nazionale di Miss Reginetta d'Italia 2025 in lizza per la corona 5 Miss della Puglia

MISS Finale Nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025 in lizza per la corona 5 Miss della Puglia

A Riccione sabato 30 agosto ottantaquattro finaliste si contendono il titolo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Attualità

Riflettori puntati sulla finale nazionale di Miss Reginetta d’Italia 2025, uno degli appuntamenti più importanti del calendario della bellezza e dello spettacolo italiano: sabato 30 agosto, l’Opera Beach Club di Riccione ospiterà l’evento conclusivo che incoronerà la nuova Reginetta tra ottantaquattro finaliste selezionate per mesi in tutta la penisola.

A rappresentare la Puglia nella corsa all’ambita corona cinque giovani bellissime Miss :

Flavia Minuti 18 anni di Bitonto, studentessa di moda e aspirante stylist; Dalila Venneri 19 anni, di Taranto, studentessa di economia con il sogno delle grandi passerelle; Giada Recchia 17anni di Monopoli, futura modella; Maira Sirya Sivo 21anni  di Bitonto, universitaria con ambizioni nel mondo della moda; Giorgia Barletta 16 anni di Locorotondo, studentessa con il sogno di una carriera nello spettacolo.

Cinque volti e storie diverse con un comune desiderio di farsi strada nel mondo della moda e dell’entertainment.

Dopo mesi di attento scouting in tutte le regioni — dichiara il patron Alessio Forgetta — siamo pronti a mettere in luce giovani donne che uniscono bellezza e talento. Miss Reginetta d’Italia è da sempre un trampolino di lancio: grazie al sostegno dei nostri sponsor e partner, offriamo alle finaliste visibilità e opportunità nel cinema, nella moda e nella televisione“.

La serata sarà condotta dalla bellissima attrice e presentatrice Sofia Bruscoli affiancata dal noto volto del concorso Francesco Anania. Tra gli ospiti attesi un parterre di personalità del mondo dello spettacolo: la showgirl e attrice Raffaella Fico, il comico Tiberio Cosmin dei Pota Boyz da “Italia’s Got Talent”, l’opinionista Jack Vanore  tra i più amati di “Uomini e Donne” di Maria De Filippi e  la sexy soubrette Miryea Stabile protagonista dei reality “La Pupa e il Secchione” e “L’Isola dei Famosi”.

A suggellare la finalissima sarà la passerella dell’attuale reginetta: Alessia Dall’Osto,19 anni di Brescia, Miss Reginetta d’Italia in carica, sarà lei a incoronare la nuova vincitrice che entrerà nell’albo d’oro come Miss Reginetta d’Italia 2025.

Un imperdibile appuntamento con la bellezza e il glamour italiano per conoscere in anteprima nuovi volti e talenti del mondo della moda e dello spettacolo.

