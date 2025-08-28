Edizione n° 5806

EVASIONE // Costa Smeralda, scoperta maxi-evasione: 12 milioni non dichiarati in un residence abusivo
27 Agosto 2025 - ore  12:29

CIVILE // "Mare e Monti": Monte Sant'Angelo e Mattinata si costituiscono parte civile
27 Agosto 2025 - ore  10:43

Foggia a colori: il tour in bici che racconta la città attraverso i murales

Foggia a colori: il tour in bici che racconta la città attraverso i murales

(STATOQUOTIDIANO.IT). Foggia, 4 giugno 2021. Nuovo Murales a Foggia in Via Da Zara: in occasione degli Europei di calcio, un ricordo del compianto campione ai mondiali di Spagna 1982, il grande Paolo Rossi. FOTOGALLERY GIANLUIGI CUTILLO

FOTO GIANLUIGI CUTILLO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Foggia a colori: il tour in bici che racconta la città attraverso i murales

Un pomeriggio sospeso tra cultura, sport e mobilità sostenibile. È così che una quindicina di cittadini foggiani ha deciso di vivere la propria città, riscoprendola in sella a una bicicletta. L’iniziativa, promossa da Cicloamici Foggia in collaborazione con Solidaunia, ha trasformato le strade del capoluogo dauno in un museo a cielo aperto, dove ogni angolo ha qualcosa da raccontare attraverso la forza espressiva dei murales.

Il ritrovo è avvenuto in Piazza Vittorio Veneto, davanti alla storica stazione ferroviaria, punto di partenza per un itinerario che si è snodato lungo viali, piazze e quartieri popolari. Il gruppo ha imboccato Viale XXIV Maggio, cuore pulsante del centro cittadino, per poi fare tappa in via Da Zara, dove il murale dedicato a Paolo Rossi, eroe del Mundial ’82, cattura lo sguardo con i suoi colori vividi e il volto sorridente del campione.

A fare da guida, con passione e competenza, Fulvio Di Giuseppe, che lungo il percorso ha raccontato storie, aneddoti e significati nascosti dietro le circa quindici opere visitate. Un vero e proprio “Cicerone urbano” che ha saputo trasformare la pedalata in un viaggio culturale, permettendo anche ai foggiani più affezionati di scoprire dettagli mai notati prima.

Lungo le tappe, i partecipanti hanno imparato a leggere i murales non solo come opere decorative, ma come testimonianze di un’identità collettiva, capaci di rigenerare spazi e offrire un nuovo sguardo sulla città. “È sorprendente – ha commentato uno dei ciclisti – accorgersi di quante storie siano dipinte sui muri che ogni giorno attraversiamo distrattamente”.

Per Antonio Dembech, storico promotore della mobilità sostenibile in città, l’iniziativa è la prova tangibile di come la bicicletta possa diventare molto più di un semplice mezzo di trasporto:

“La bici – spiega – è ecologica, salutare e sociale. Negli ultimi anni a Foggia è cresciuto il numero di chi sceglie di muoversi così, anche se dopo il boom del post-Covid abbiamo registrato un calo. Eventi come questo aiutano a rimettere in circolo quella voglia di pedalare e, al tempo stesso, di vivere in modo diverso gli spazi urbani.”

L’atmosfera del tour è stata quella di una comunità in movimento, un gruppo eterogeneo di appassionati che ha scelto di scoprire Foggia da una prospettiva inedita: dal sellino, lentamente, con il vento leggero che accompagna lo sguardo. Pedalata dopo pedalata, tra arte, sport e socialità, il percorso ha restituito una Foggia viva, colorata e orgogliosa delle sue radici.

E così, anche grazie a queste iniziative, i cittadini riscoprono la bellezza della propria città, imparando che dietro ogni muro dipinto non c’è solo un’opera d’arte, ma una storia da raccontare e condividere.

Fonte: FoggiaToday

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

