27 Agosto 2025

Foggia–Manfredonia, treni sospesi. Lettera a StatoQuotidiano: "Pendolari dimenticati, ma tanto c'è la festa patronale…" 

TRENI Foggia–Manfredonia, treni sospesi. Lettera a StatoQuotidiano: “Pendolari dimenticati, ma tanto c’è la festa patronale…” 

I problemi concreti sembrano passare in secondo piano quando la città si prepara a vivere le sue tradizionali feste

Foggia–Manfredonia, treni sospesi. Lettera a StatoQuotidiano: "Pendolari dimenticati, ma tanto c'è la festa patronale..." 

Stazione di Manfredonia

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Ancora una volta, a Manfredonia, i problemi concreti sembrano passare in secondo piano quando la città si prepara a vivere le sue tradizionali feste, siano esse patronali o il Carnevale.
A denunciarlo è un cittadino, pendolare abituale, che segnala la sospensione del collegamento ferroviario tra Foggia e Manfredonia, confermata anche dal sito ufficiale di Trenitalia.

«Vivo nei pressi della ferrovia – scrive – e con sommo dispiacere ho constatato che il servizio è stato interrotto. Ho atteso che qualcuno, magari il famoso comitato “Ferrovia da Salvare”, intervenisse per informare la cittadinanza o protestare, ma ancora nulla. Evidentemente l’atmosfera di festa ha un effetto anestetizzante, come i fumi dell’alcol, facendo dimenticare i problemi quotidiani».

Il cittadino, originario di Manfredonia e viaggiatore abituale, sottolinea come la gestione del trasporto da e per la città – ma anche verso località limitrofe come Monte Sant’Angelo, Mattinata, Vieste e San Giovanni Rotondo – resti un nodo irrisolto, soprattutto nei fine settimana, quando spostarsi diventa ancora più complicato.

«Parliamo tanto di turismo – continua – ma è banale pensare che Manfredonia possa reggersi solo su questo. Siamo la terza città della provincia di Foggia, l’unico sbocco naturale sul mare con un porto che serve l’intera area. Eppure, la logistica e i collegamenti non sono all’altezza».

La stoccata finale è diretta proprio al comitato civico: «Se queste persone viaggiassero davvero, saprebbero quali sono i veri problemi di chi si sposta ogni giorno. Ma a quanto pare, in questo periodo, il tempo è dedicato alle celebrazioni, nel rispetto del vecchio principio del Panem et circenses».

Nel frattempo, tra la festa e l’indifferenza, i pendolari restano a piedi, con la sensazione di essere dimenticati.

A cura di Giovanna Tambo.

1 commenti su "Foggia–Manfredonia, treni sospesi. Lettera a StatoQuotidiano: “Pendolari dimenticati, ma tanto c’è la festa patronale…” "

  1. Questo pendolare ha tutta la mia stima e comprensione mi dispiace solo per il disagio che causa tutto questo. E vero siamo entrati nell’atmosfera della festa patronale e i problemi ?? Ci pensiamo dopo.

