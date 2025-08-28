Lago di Lesina a rischio: “Uniti per San Severo” contro i pannelli fotovoltaici galleggianti

Il movimento civico “Uniti per San Severo” esprime forte contrarietà al progetto dei pannelli fotovoltaici galleggianti da 311 ettari previsto nella laguna di Lesina, portato all’attenzione pubblica dalle proteste della consigliera comunale Alessandra Matarante.

Il piano prevede due impianti privati da 200 e 220 MW complessivi, suddivisi in 18 isole galleggianti, con concessioni demaniali rispettivamente di 25 e 30 anni. Si tratterebbe di un’opera con un impatto ambientale senza precedenti su un ecosistema fragile e di straordinaria bellezza, senza che, finora, il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro o l’Amministrazione comunale abbiano fornito chiarimenti ai cittadini.

Il movimento chiede al sindaco di rompere il silenzio e rendere pubbliche tutte le informazioni sul progetto, in particolare sugli effetti su pesca, turismo, paesaggio ed equilibrio ecologico. La comunità ha il diritto di conoscere i benefici reali, le eventuali misure di salvaguardia e di partecipare attivamente a decisioni che riguardano il territorio.

“Uniti per San Severo” sottolinea inoltre che, da maggio a ottobre, centinaia di cittadini di San Severo, Apricena, Torremaggiore e dei paesi vicini frequentano il lungolago, usufruendo di spazi di relax, attività turistiche e della passerella pedonale costata oltre un milione di euro di fondi pubblici. È paradossale che da un lato si promuovano investimenti turistici e ambientali e dall’altro la Regione avalli un progetto potenzialmente devastante per la laguna.

Il movimento sollecita dunque la politica locale e regionale a prendere posizione contro un piano che rischia di portare vantaggi a pochi e danni a un’intera comunità. “Continueremo a vigilare per tutelare il bene comune e garantire ai cittadini un’informazione costante” – conclude il portavoce di “Uniti per San Severo”.