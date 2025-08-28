Edizione n° 5807

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Colpevoli per anni di atti persecutori. “Vittima aveva venduto la casa pur di sottrarsi”
27 Agosto 2025 - ore  17:23

CALEMBOUR

EVASIONE // Cerignola: sequestrato immobile per evasione Iva da 1,3 milioni
28 Agosto 2025 - ore  12:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Gargano // Lago di Lesina a rischio: “Uniti per San Severo” contro i pannelli fotovoltaici galleggianti

FOTOVOLTAICI Lago di Lesina a rischio: “Uniti per San Severo” contro i pannelli fotovoltaici galleggianti

“Uniti per San Severo” esprime forte contrarietà al progetto dei pannelli fotovoltaici galleggianti da 311 ettari previsto nella laguna di Lesina

Lago di Lesina a rischio: “Uniti per San Severo” contro i pannelli fotovoltaici galleggianti

Alessandra Matarante - Fonte Immagine: foggiatoday.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Gargano // Manfredonia //

Il movimento civico “Uniti per San Severo” esprime forte contrarietà al progetto dei pannelli fotovoltaici galleggianti da 311 ettari previsto nella laguna di Lesina, portato all’attenzione pubblica dalle proteste della consigliera comunale Alessandra Matarante.

Il piano prevede due impianti privati da 200 e 220 MW complessivi, suddivisi in 18 isole galleggianti, con concessioni demaniali rispettivamente di 25 e 30 anni. Si tratterebbe di un’opera con un impatto ambientale senza precedenti su un ecosistema fragile e di straordinaria bellezza, senza che, finora, il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro o l’Amministrazione comunale abbiano fornito chiarimenti ai cittadini.

Pannelli fotovoltaici galleggianti a Lesina

Il movimento chiede al sindaco di rompere il silenzio e rendere pubbliche tutte le informazioni sul progetto, in particolare sugli effetti su pesca, turismo, paesaggio ed equilibrio ecologico. La comunità ha il diritto di conoscere i benefici reali, le eventuali misure di salvaguardia e di partecipare attivamente a decisioni che riguardano il territorio.

“Uniti per San Severo” sottolinea inoltre che, da maggio a ottobre, centinaia di cittadini di San Severo, Apricena, Torremaggiore e dei paesi vicini frequentano il lungolago, usufruendo di spazi di relax, attività turistiche e della passerella pedonale costata oltre un milione di euro di fondi pubblici. È paradossale che da un lato si promuovano investimenti turistici e ambientali e dall’altro la Regione avalli un progetto potenzialmente devastante per la laguna.

Il movimento sollecita dunque la politica locale e regionale a prendere posizione contro un piano che rischia di portare vantaggi a pochi e danni a un’intera comunità. “Continueremo a vigilare per tutelare il bene comune e garantire ai cittadini un’informazione costante” – conclude il portavoce di “Uniti per San Severo”.

1 commenti su "Lago di Lesina a rischio: “Uniti per San Severo” contro i pannelli fotovoltaici galleggianti"

  1. GIA’ VEDERE QUESTI MOSTRI LUNGO TUTTO IL TAVOLIERE DELLE PUGLIE ORA PURE IN MARE
    L’UOMO STA’ DIVENTANDO INCONTROLLABILE-VERGOGNOSO-

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.