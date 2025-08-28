L'olio extravergine di oliva garganico protagonista de “La Settimana dell’Olio”

Edizione n° 5806

28 Agosto 2025
Gargano // Manfredonia //

La 9^ edizione de “La Settimana dell’Olio” ha messo in luce le potenzialità dell’olio extravergine di oliva garganico per salute, benessere e longevità, conquistando l’interesse dei Paesi Baltici. In Lituania, Estonia e Lettonia, dove l’età media della popolazione si attesta tra i 69 e i 70 anni, cresce l’attenzione verso una corretta alimentazione ispirata alla dieta mediterranea, percepita come segreto di vita sana.

Durante l’incontro del 27 agosto al Centro Vacanze Crovatico, i giornalisti gastronomici baltici Paulius Jurkevicius e Jurgita Jurkevicione hanno approfondito il mercato, la comunicazione e le opportunità dell’extravergine di qualità, sottolineando l’importanza di etichettature chiare e trasparenti, che evidenzino acidità e polifenoli, elementi chiave per i consumatori orientati alla salute.

La manifestazione ha visto momenti di show cooking a Marina Piccola, con il cuoco lituano Mindaugas Lucka e gli chef locali Mario Falco e Simone Conte, che hanno proposto piatti innovativi abbinati a diversi oli extravergini del Gargano. Particolare rilievo ha avuto anche il focus su “Pane e Olio” a cura di Antonio Cera e Francesco Arena, volto a valorizzare farine antiche e prodotti tradizionali.

L’aspetto scientifico è stato affrontato con la prof.ssa Antonia Tamborrino, che ha guidato i partecipanti alla scoperta dei processi produttivi dell’olio extravergine, evidenziando l’uso di tecnologie moderne e sostenibili nei frantoi. La giornalista Mara Nocilla ha invece illustrato le buone pratiche per l’uso dell’olio nelle conserve e la sicurezza alimentare.

Tra gli eventi attesi, “Pizza in Piazza”, con la partecipazione del pizzaiolo pluripremiato Diego Vitagliano e del giornalista Luciano Pignataro, ha offerto un approfondimento sull’abbinamento tra olio extravergine e pizza di qualità.

La manifestazione si è conclusa con il talk “La Settimana dell’Olio e Mignola d’Oro: percorsi virtuosi dei produttori garganici”, alla presenza di rappresentanti istituzionali e produttori locali, valorizzando la tradizione e l’eccellenza del Gargano come territorio dell’olio di qualità.

L’evento, organizzato dal Comune di Vieste con il supporto della Regione Puglia e di numerose associazioni di settore, conferma la centralità del Gargano nella promozione di cultura, gastronomia e salute attraverso l’olio extravergine di oliva.

