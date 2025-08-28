Manfredonia, c'è la Festa Patronale: divieti di balneazione in “spiaggia Castello”

In vista dei solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima di Siponto, il sindaco di Manfredonia, Domenico La Marca, ha firmato un’ordinanza in materia di incolumità pubblica per garantire lo svolgimento in sicurezza di alcuni degli eventi clou della festa patronale 2025.

Il provvedimento, pubblicato all’Albo Pretorio comunale, riguarda in particolare la spiaggia Castello, una delle aree più frequentate durante le celebrazioni, teatro di eventi e spettacoli pirotecnici che richiedono misure straordinarie di sicurezza.

Gli eventi interessati

Le limitazioni scatteranno in concomitanza con due momenti del programma:

Venerdì 29 agosto, dalle 17:00 fino al termine della serata, in occasione di “Libera Disco Sipontina”, evento musicale che animerà la spiaggia con musica e intrattenimento.

Domenica 31 agosto, dalle 17:00 fino al termine delle operazioni di bonifica delle zone di sparo, e in particolare dalle 23:30 alle 01:00, quando, nel raggio di 100 metri dall’area interessata, sarà vietata qualsiasi attività per consentire in sicurezza l’accensione dei fuochi pirotecnici, tra gli appuntamenti più attesi della festa.

Motivi di sicurezza

La decisione è stata assunta a seguito dei pareri favorevoli della Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici spettacoli e della Commissione tecnica per l’accensione dei fuochi pirotecnici, nonché del nulla osta rilasciato dall’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale.

«Si tratta di misure necessarie per tutelare l’incolumità dei cittadini e dei visitatori – ha sottolineato il sindaco La Marca –. La Festa Patronale è un momento di grande partecipazione collettiva e la sicurezza deve essere garantita con il massimo rigore».

Divieti e controlli

Durante gli orari indicati sarà vietata la balneazione e qualsiasi altra attività connessa all’uso del mare nell’area demaniale della “spiaggia Castello”.

Per la serata del 31 agosto, l’interdizione sarà estesa anche alle zone comprese entro 100 metri dalle aree di sparo, al fine di permettere l’esecuzione dei fuochi in totale sicurezza.

Gli organi preposti, tra cui Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia Costiera e Vigili del Fuoco, saranno incaricati di vigilare sul rispetto dell’ordinanza, intervenendo in caso di violazioni.

Informazione e trasparenza

L’ordinanza è stata trasmessa alle autorità competenti – dalla Prefettura di Foggia alla Capitaneria di Porto – ed è disponibile online sul sito del Comune. I cittadini sono invitati a prenderne visione per organizzare al meglio gli spostamenti e le attività durante le giornate interessate.