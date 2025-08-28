Manfredonia, gli anziani del Centro Santa Chiara portano solidarietà alla mensa Caritas

In occasione della Giornata Mondiale della Solidarietà, gli anziani del Centro Diurno Santa Chiara hanno scelto di trascorrere alcune ore alla mensa Caritas della Parrocchia Santissimo Redentore di Manfredonia, condividendo un pasto con le persone più bisognose e donando sacche di beni di prima necessità.

L’iniziativa non è stata una semplice ricorrenza, ma un vero momento di vicinanza e partecipazione attiva. Seduti ai tavoli della mensa, gli ospiti del centro hanno pranzato insieme ai più indigenti, scambiando sorrisi, racconti e momenti di autentica condivisione.

Per ogni persona presente, è stata preparata una sacca con oggetti utili per la vita quotidiana, simbolo di attenzione e rispetto verso chi vive in condizioni difficili. I partecipanti hanno sottolineato come questo gesto abbia permesso loro di sentirsi parte di una grande famiglia solidale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla Parrocchia Santissimo Redentore e a tutti i volontari Caritas, che hanno reso possibile questa esperienza di fraternità autentica.

La giornata si è conclusa con un messaggio semplice ma profondo: la solidarietà arricchisce chi la riceve e chi la dona.