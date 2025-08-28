PD Foggia, investimenti al Riuniti: un passo verso l’eccellenza sanitaria

Il Partito Democratico di Foggia accoglie con soddisfazione l’attivazione delle due nuove fermate ATAF all’interno del Policlinico Riuniti, un passo che non solo facilita gli spostamenti dei pazienti, ma rappresenta un segnale concreto di trasformazione della struttura in una Cittadella della Salute moderna, sostenibile e a misura di persona.

Negli ultimi dieci anni, grazie all’impulso della Regione Puglia e alla guida del presidente Michele Emiliano e del vicepresidente Raffaele Piemontese, Foggia ha beneficiato di investimenti senza precedenti: l’ultimo si è concretizzato con la firma del protocollo con il Ministero della Salute per il nuovo Monoblocco, un cantiere da 64 milioni di euro che garantirà spazi moderni e funzionali, migliorando accoglienza e qualità delle cure.

Di particolare rilievo è anche l’apertura del reparto di Cardiochirurgia, finanziato con 10 milioni di euro regionali, che offre un servizio di eccellenza evitando ai cittadini viaggi faticosi in altre regioni. Il Dipartimento di Emergenza-Urgenza è stato potenziato con 65 milioni di euro, permettendo al Pronto Soccorso di rispondere in maniera più rapida ed efficace alle situazioni critiche.

Non meno importante è l’investimento di circa 20 milioni di euro nelle scuole di specializzazione mediche dell’Università di Foggia, oggi 33 attive, pari a quelle di Bari, permettendo ai giovani medici di completare la formazione sul territorio, sviluppare ricerca e innovazione e rendendo Foggia attrattiva per le nuove generazioni di professionisti sanitari.

Questi interventi non rappresentano solo opere, ma un disegno strategico: Foggia cresce come polo della salute, della ricerca e della didattica, conquistando centralità nel Mezzogiorno e dimostrando che eccellenza e innovazione sono possibili anche nel Sud, quando c’è visione, lavoro e determinazione politica.

Questo risultato appartiene a tutta la comunità foggiana ed è la prova concreta che il lavoro serio produce benefici duraturi per tutti.