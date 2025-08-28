Potenza–Cerignola, stop ai biglietti per i residenti della provincia di Foggia

Divieto di trasferta per i tifosi gialloblù. In occasione della gara Potenza–Audace Cerignola, valida per il campionato di Serie C e in programma venerdì 30 agosto allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.

Il provvedimento, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è stato adottato su indicazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms), che ha evidenziato i rischi legati alla storica rivalità tra le due tifoserie.

L’obiettivo della misura è prevenire possibili tensioni o turbative durante l’evento sportivo, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di inizio stagione per entrambe le squadre. La decisione conferma l’attenzione massima delle autorità verso gli incontri ritenuti a rischio, in linea con le misure già adottate in passato per altre partite considerate “sensibili”.

Lo riporta interno.gov.it