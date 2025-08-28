Edizione n° 5807

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Colpevoli per anni di atti persecutori. “Vittima aveva venduto la casa pur di sottrarsi”
27 Agosto 2025 - ore  17:23

CALEMBOUR

EVASIONE // Cerignola: sequestrato immobile per evasione Iva da 1,3 milioni
28 Agosto 2025 - ore  12:37

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cerignola // Potenza–Cerignola, stop ai biglietti per i residenti della provincia di Foggia

SERIE C Potenza–Cerignola, stop ai biglietti per i residenti della provincia di Foggia

L’obiettivo della misura è prevenire possibili tensioni o turbative durante l’evento sportivo

Potenza–Cerignola, stop ai biglietti per i residenti della provincia di Foggia

ph interno.gov.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Cerignola // Sport //

Divieto di trasferta per i tifosi gialloblù. In occasione della gara Potenza–Audace Cerignola, valida per il campionato di Serie C e in programma venerdì 30 agosto allo stadio “Alfredo Viviani” di Potenza, il prefetto del capoluogo lucano, Michele Campanaro, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Foggia.

Il provvedimento, motivato da ragioni di ordine e sicurezza pubblica, è stato adottato su indicazione del Comitato di analisi per la sicurezza delle manifestazioni sportive (Casms), che ha evidenziato i rischi legati alla storica rivalità tra le due tifoserie.

L’obiettivo della misura è prevenire possibili tensioni o turbative durante l’evento sportivo, che rappresenta uno degli appuntamenti più attesi di inizio stagione per entrambe le squadre. La decisione conferma l’attenzione massima delle autorità verso gli incontri ritenuti a rischio, in linea con le misure già adottate in passato per altre partite considerate “sensibili”.

Lo riporta interno.gov.it

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

CASINO NON AAMS

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

Fino a quando non hai amato un animale, una parte della tua anima sarà sempre senza luce. (Anatole France)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.