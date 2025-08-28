Radici Sonore 2025: musica, street food e spettacolo a Trinitapoli

Il 26 e 27 agosto 2025 Via Fratelli Cervi ha ospitato la manifestazione Radici Sonore, due serate dedicate a musica, cultura e gastronomia, organizzate dall’Amministrazione Comunale – Assessorato agli Eventi e Spettacolo, in collaborazione con l’Agenzia GR SHOW e gli operatori economici della zona.

26 agosto 2025 – Prima serata

La serata si è aperta con una sfilata di moda a cura della Boutique Mary Griffe di Elia Ida e Vincenza di Trinitapoli. L’evento ha visto la partecipazione della special guest Jo Squillo, icona della musica italiana degli anni ’80 e ’90, con DJ set, vocalist e animazione. Gli stand gastronomici hanno proposto le celebri orecchiette della “regina delle orecchiette” Nunzia di Bari Vecchia.

Il Sindaco Francesco Di Feo ha commentato: “Un grazie a partecipanti, artisti e organizzatori per una giornata memorabile. Continueremo a offrire eventi di qualità che valorizzino la nostra comunità e le tradizioni.”

L’Assessore agli Eventi Gianni Landriscina ha aggiunto: “Radici Sonore rappresenta la sinergia tra intrattenimento, cultura e gusto. Ci attendono altre occasioni di incontro per tutte le età.”

27 agosto 2025 – Seconda serata

Il secondo giorno ha visto il concerto di Sebastiano Ciminiello, artista con esperienze al fianco di Laura Pausini, Gigi D’Alessio e al festival Radio Kiss Kiss 2024. A seguire, lo spettacolo dei Terraross, con musica popolare d’alta Murgia, ha proposto un repertorio tra tradizione e contaminazioni, tra cui Pizzica Po’, All’alì, Ze Vicienze, U Paise addò so néte, Calinifta e assoli di tarantella tarantina.

Il Sindaco Francesco Di Feo ha dichiarato: “Un cartellone favoloso per l’Estate Trinitapolese. Ringrazio partecipanti, artisti, organizzatori e commercianti per il successo degli eventi.”

L’Assessore Gianni Landriscina ha concluso: “Grazie a chi ha reso possibile questa due giorni: intrattenimento, cultura e gusto al servizio della nostra comunità.”