CALEMBOUR

Home // Cronaca // San Severo Estate 2025: un weekend tra musica, teatro e tradizione napoletana

ESTATE San Severo Estate 2025: un weekend tra musica, teatro e tradizione napoletana

Il fine settimana a San Severo si apre con diversi appuntamenti culturali e musicali, inseriti nel programma della rassegna San Severo Estate 2025

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Cronaca // San Severo //

Il fine settimana a San Severo si apre con diversi appuntamenti culturali e musicali, inseriti nel programma della rassegna San Severo Estate 2025, promossa dal Comune e coordinata dall’Assessorato alla Cultura con delega al Vice Sindaco Lidya Colangelo.

Sabato 30 agosto – Dalle ore 19:00, “Musica sotto le stelle” animerà il centro storico con esibizioni di numerosi gruppi musicali lungo corso Gramsci, via Tiberio Solis, largo De Cicco, Piazza Incoronazione e altre piazze del centro. Alle ore 20:30, in Piazza Carmine, andrà in scena la commedia teatrale “Cupido scherza e spazza”, offrendo agli spettatori una serata di divertimento e leggerezza.

Domenica 31 agosto – Alle ore 21:00, in Piazza Municipio, il concerto di Mario Maglione, intitolato “In…Canto Napoletano”, celebrerà la grande tradizione musicale partenopea. Considerato l’erede spirituale di Roberto Murolo, Maglione proporrà i capolavori della musica classica napoletana, da ’O sole mio a Torna a Surriento, regalando al pubblico una serata di emozioni e bellezza musicale. L’ingresso è libero e la cittadinanza è invitata a partecipare.

