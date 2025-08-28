Edizione n° 5807

Sanità, Bellomo (FI): "Buchi milionari frutto di 20 anni di malgoverno"

POLITICA Sanità, Bellomo (FI): “Buchi milionari frutto di 20 anni di malgoverno”

A intervenire è il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo, capogruppo in Commissione Giustizia

Sanità, Bellomo (FI): "Buchi milionari frutto di 20 anni di malgoverno"

ph FB - Bellomo

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Politica // Politica Regionale //

La sanità pugliese torna al centro del dibattito politico. A intervenire è il deputato di Forza Italia, Davide Bellomo, capogruppo in Commissione Giustizia, che punta il dito contro l’attuale maggioranza di centrosinistra accusandola di aver “malgovernato per vent’anni” e di aver prodotto un “buco da centinaia di milioni di euro nei conti regionali”. Bellomo sottolinea come, mentre il centrosinistra sarebbe “diviso in lotte interne su nomi e candidature”, i cittadini pugliesi si trovino a fare i conti con le conseguenze di “anni di gestione clientelare e di scelte politiche sbagliate”.

Un caso emblematico, secondo il deputato forzista, sarebbe quello della ASL di Bari, “dove si è arrivati perfino a sostituire un direttore finanziario perché troppo competente ma non allineato alle logiche della sinistra”. Forza Italia – afferma Bellomo – propone un cambio di passo: rispetto rigoroso del criterio della quota capitaria nell’assegnazione delle risorse alle aziende sanitarie, riforma della spesa per eliminare sprechi e privilegi, e una sanità moderna che rimetta “al centro cittadini, pazienti e medici, non gli interessi di partito”.

“Non si può continuare ad affidare il futuro della nostra salute agli artefici di un fallimento conclamato dai numeri – incalza Bellomo –. La Puglia non ha bisogno di teatrini e litigi interni, ma di soluzioni concrete per restituire dignità e sostenibilità al diritto alla salute, che la Costituzione riconosce e tutela”. Secondo l’esponente azzurro, Forza Italia e i suoi alleati sarebbero pronti a mettere in campo proposte “efficienti e credibili” per risollevare un sistema sanitario regionale che, a suo dire, avrebbe subito “anni di scelte miopi e clientelari”.

