Edizione n° 5807

BALLON D'ESSAI

MANFREDONIA // Colpevoli per anni di atti persecutori. “Vittima aveva venduto la casa pur di sottrarsi”
27 Agosto 2025 - ore  17:23

CALEMBOUR

EVASIONE // Cerignola: sequestrato immobile per evasione Iva da 1,3 milioni
28 Agosto 2025 - ore  12:37

Cerignola

CRONACA Tragedia nelle campagne di Cerignola: si ribalta un trattore, muore il conducente

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile

Tragedia nelle campagne di Cerignola: si ribalta un trattore, muore il conducente

Tragedia nelle campagne di Cerignola: si ribalta un trattore, muore il conducente - ph enzo maizzi

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Cerignola // Cronaca //

Un incidente mortale si è verificato questa mattina nelle campagne di Cerignola, lungo la strada provinciale 91. Un trattore agricolo si è ribaltato, travolgendo il conducente che si trovava alla guida.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Ancora da chiarire se a causare l’incidente siano state manovre improvvise, un cedimento del terreno o un guasto meccanico.




Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

