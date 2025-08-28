Tragedia nelle campagne di Cerignola: si ribalta un trattore, muore il conducente

Un incidente mortale si è verificato questa mattina nelle campagne di Cerignola, lungo la strada provinciale 91. Un trattore agricolo si è ribaltato, travolgendo il conducente che si trovava alla guida.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate. Presenti anche i Carabinieri e la Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente.

Ancora da chiarire se a causare l’incidente siano state manovre improvvise, un cedimento del terreno o un guasto meccanico.