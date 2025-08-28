Tragico incidente a Taranto: muore un 25enne, cinque feriti

Un grave incidente stradale ha sconvolto la notte scorsa il quartiere Tamburi di Taranto, causando la morte di un giovane di 25 anni e il ferimento di altre cinque persone, una delle quali in condizioni gravi.

Lo scontro, avvenuto intorno alle 2 di notte all’incrocio tra via Orsini e via Buonarroti, ha coinvolto uno scooter Yamaha T-Max, con a bordo due ragazzi, e un’Audi A1 che trasportava cinque persone.

A perdere la vita è stato il 25enne alla guida dello scooter, soccorso immediatamente dal personale del 118 e trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata, dove è deceduto poco dopo. Il passeggero dello scooter è stato ricoverato in condizioni critiche, mentre i feriti a bordo dell’auto hanno riportato lesioni lievi.

Secondo le prime ricostruzioni, l’incidente sarebbe avvenuto mentre l’Audi percorreva via Buonarroti in direzione Statte. Dopo l’impatto, la moto è stata sbalzata contro la parete di un edificio, aggravando le conseguenze dello scontro.

Lo riporta ansa.it.