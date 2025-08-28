Un bassorilievo in argento raffigurante l’Ultima Cena è stato rubato dalla chiesa del Sacro Cuore a Trani, scoperto ieri mattina dal parroco don Raffaele Sarno, che ha immediatamente sporto denuncia.

Secondo il parroco, si tratta di un pannello probabilmente realizzato nel secolo scorso, catalogato come bene culturale presso la diocesi. Le indagini sul furto sono affidate ai carabinieri del Nucleo tutela beni culturali.

Il valore dell’opera non è stato mai determinato, ma don Raffaele ha espresso sui social il suo profondo rammarico per la perdita, scrivendo: “Piange il cuore vedere i tufi scoperti e l’altare del Sacro Cuore privo del suo bel bassorilievo in argento. L’avidità ignora i sentimenti popolari e la sacralità di questi luoghi”.

Pur senza appellarsi ai ladri, il parroco ha invitato artisti locali a contribuire con nuove opere per abbellire l’altare e mantenere viva la bellezza e la spiritualità del luogo.

