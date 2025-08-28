Edizione n° 5807

27 Agosto 2025 - ore  17:23

28 Agosto 2025 - ore  12:37

BASSORILIEVO Trani, rubato un bassorilievo in argento dalla chiesa del Sacro Cuore

Un bassorilievo in argento raffigurante l’Ultima Cena è stato rubato dalla chiesa del Sacro Cuore a Trani

Trani, chiesa del Sacro Cuore - Fonte Immagine: tranilive.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
28 Agosto 2025
Cronaca // Primo piano //

Un bassorilievo in argento raffigurante l’Ultima Cena è stato rubato dalla chiesa del Sacro Cuore a Trani, scoperto ieri mattina dal parroco don Raffaele Sarno, che ha immediatamente sporto denuncia.

Secondo il parroco, si tratta di un pannello probabilmente realizzato nel secolo scorso, catalogato come bene culturale presso la diocesi. Le indagini sul furto sono affidate ai carabinieri del Nucleo tutela beni culturali.

Il valore dell’opera non è stato mai determinato, ma don Raffaele ha espresso sui social il suo profondo rammarico per la perdita, scrivendo: “Piange il cuore vedere i tufi scoperti e l’altare del Sacro Cuore privo del suo bel bassorilievo in argento. L’avidità ignora i sentimenti popolari e la sacralità di questi luoghi”.

Pur senza appellarsi ai ladri, il parroco ha invitato artisti locali a contribuire con nuove opere per abbellire l’altare e mantenere viva la bellezza e la spiritualità del luogo.

Lo riporta ansa.it.

