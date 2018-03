Orsara celebra l’Arcangelo e accoglie la gemella del Piemonte

Di:

Orsara di Puglia (Fg). Sono giorni di festa a Orsara di Puglia. Domani, venerdì 29 settembre, il paese celebrerà la sua millenaria devozione per San Michele, santo patrono al quale sono consacrati la splendida Abbazia Sancti Angeli e la bellissima Grotta di San Michele. Le 48 ore di festa cominceranno, venerdì mattina alle ore 9, con il giro del complesso bandistico Santa Cecilia di Orsara: un modo per valorizzare la banda musicale più antica della Puglia che, fondata nel 1780, tra mille vicissitudini e due guerre mondiali, continua a essere un presidio di formazione culturale anche nel terzo millennio, innovando una tradizione che trae linfa vitale dall’integrazione tra vecchia e nuova guardia. Uno dei momenti più emozionanti e significativi comincerà alle 17.30, con la solenne processione della statua di San Michele.

GLI ORSARESI DI SAN MAURO TORINESE. A Orsara di Puglia, arriverà una delegazione di San Mauro Torinese guidata dal sindaco della città piemontese alla quale il “paese dell’Orsa” è legato da un decennale patto d’amicizia. A San Mauro Torinese, risiede una delle più numerose comunità di emigranti orsaresi d’Italia. Una sorta di “paese nel paese” che, dagli anni ’60 a oggi, ha saputo integrarsi perfettamente nel tessuto sociale-produttivo e culturale del centro piemontese. Il 30 settembre, arriverà anche una delegazione dell’Associazione degli Orsaresi di San Mauro. Sabato, alle ore 16, nel Centro Anziani in Via Giuseppe Di Vittorio, si terrà “L’incontro tra le città amiche di Orsara di Puglia e San Mauro Torinese.

“San Mauro Torinese è una città molto vicina al nostro cuore”, spiega il sindaco di Orsara, Tommaso Lecce. “Lo è perché ci vivono molti orsaresi che, in quella città, hanno trovato ospitalità e accoglienza. Molti orsaresi sentono fortemente questa doppia appartenenza. San Mauro ha dedicato una sua piazza a Orsara di Puglia e noi abbiamo fatto altrettanto, dedicando alla nostra gemellata piemontese il parco comunale”.

IL CONCERTO DI ANNA TATANGELO. Le celebrazioni per San Michele si concluderanno sabato 30 settembre con il concerto gratuito, in piazza, di Anna Tatangelo. Artista giovanissima, Anna Tatangelo ha compiuto 30 anni lo scorso 9 gennaio. Riuscì a vincere Sanremo nel 2002, per la categoria Giovani, con la canzone “Doppiamente fragili”. E’ una donna dal poliedrico talento, con una carriera che si divide tra palco, televisione e cinema.