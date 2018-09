Bari. Arrestato latitante georgiano affiliato al clan ‘Kutaisi’

Di:

Bari. Nei giorni scorsi, a Bari, la Polizia di Stato ha arrestato Irakli Kacharava, trentenne georgiano, in esecuzione di un provvedimento di condanna definitivo a 2 anni e 6 mesi di carcerazione, emesso dalla Corte d’Appello di Bari.

Il medesimo è stato rintracciato dagli investigatori della locale Squadra Mobile dopo settimane di latitanza, mediante costanti ricerche sul territorio e servizi di carattere tecnico, trattandosi di individuo emergente nell’ambito della comunità criminale georgiana del capoluogo, ritenuto coinvolto in attività di raccolta fondi e maneggio dei proventi delle attività illecite del noto clan ‘Kutaisi’, tra cui anche i furti in appartamento.

La condanna in questione è, infatti, intervenuta poiché il georgiano era stato indagato nel 2012 proprio per aver preso parte ad un’associazione a delinquere finalizzata ai furti ed alle estorsioni ed era stato già destinatario, insieme ad altri 14 connazionali, operanti a vario titolo nel gruppo criminale, di una misura cautelare in carcere.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato presso il carcere di Bari.