Il Comune di Manfredonia ammesso a un finanziamento di oltre 6milioni per il depuratore

Manfredonia, 28 settembre 2018. È stata ammessa e finanziata dal Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela dell’Ambiente (Sezione Risorse Idriche) della Regione Puglia una manifestazione d’interesse da parte del Comune di Manfredonia per il “Progetto di riutilizzo delle acque reflue civili di depurazione di Manfredonia”.

Il finanziamento, concesso nell’ambito dell’Azione 6.4.3 del POR Puglia 2014-2020 a valere delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020. Linea 2.1. “Patto per la Puglia”, per un importo complessivo da quadro economico di 6.393.200, 00 euro, è stato ufficializzato ieri mattina al Dipartimento Regionale delle Risorse Idriche alla presenza dell’Assessore all’Ambiente Antonio Prencipe e del Dirigente Antonello Antonicelli.

Procede dunque senza sosta l’attività dell’Amministrazione Comunale di Manfredonia guidata dal Sindaco Angelo Riccardi in tema di tutela ambientale, dei fiumi e del mare, risorse fondamentali per il rilancio dell’economia turistica della città.

Il progetto ammesso al finanziamento della Regione Puglia, che vede protagonisti il Comune di Manfredonia come beneficiario, l’AQP per la redazione della progettazione e il Consorzio di Bonifica della Capitanata in quanto gestore e proprietario della rete di distribuzione irrigua, andrà a stabilire interventi necessari per il depuratore di Manfredonia, restituendo così le acque affinate nel rispetto dei valori limite previsti dal DM 185/03.

Tale intervento consentirà, nella sostanza, di eliminare lo scarico a mare del depuratore cittadino ed il recupero di circa 4Mmc di acqua da destinare all’agricoltura.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Riccardi per il raggiungimento di un risultato importante per la comunità, che sui temi della tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e culturali intende procedere con determinazione per offrire nuove prospettive di sviluppo sostenibile e duraturo al territorio.

MTV – Ufficio di Staff del Sindaco – Città di Manfredonia