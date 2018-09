Consorzio Bonifica Montana del Gargano incontra il Movimento 5 Stelle

Di:

Un importante momento di approfondimento sui temi più attuali della difesa del territorio, con una particolare attenzione alla prevenzione ed alle collaborazioni istituzionali.

Questa la riuscita finalità dell’incontro di stamane tra i vertici del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano ed una delegazione istituzionale del Movimento 5 Stelle, rappresentata dalla Senatrice Gisella Naturale, dai Deputati Marialuisa Faro e Giorgio Lovecchio e dal Consigliere Regionale Rosa Barone.

Alla delegazione pentastellata il Presidente del Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, Eligio Giovan Battista Terrenzio, ha illustrato le attività ed i servizi del Consorzio, presentando altresì il parco progetti in itinere: dall’impianto di irrigazione con l’utilizzo delle acque reflue di San Giovanni Rotondo, all’estendimento degli Aquedotti Rurali del Gargano, fino all’insieme di interventi straordinari di manutenzioni e sistemazioni idrauliche, molti dei quali saranno realizzati con l’importante sostegno della Regione Puglia, sempre vicina alle attività dell’Ente..

Per quanto concerne, invece, i temi al centro del dibattito delle scorse settimane – e che ha fatto seguito agli eventi atmosferici verificatisi sull’area nord del Gargano – il Presidente Terrenzio ha ricordato che occorre affrontare la questione delle competenze degli interventi sul territorio non più nell’ambito di rigidi confini amministrativi, ma con un approccio sovracomunale, tant’è che il Consorzio ha più volte auspicato l’istituzione di tavoli tecnici finalizzati ad una pianificazione degli interventi in questa visione.

Segnatamente, poi, ai finanziamenti per gli interventi sui corsi d’acqua, da più parti ritenuti scarsamente o mai utilizzati, Terrenzio ha fatto presente che le risorse direttamente concesse negli anni al Consorzio di Bonifica Montana del Gargano sono state puntualmente ed efficacemente utilizzate, come pure dicasi per quelle dirette a quei Comuni che per varie ragioni, hanno ritenuto opportuno – a mezzo di specifiche convenzioni – collaborare con l’ente consortile per la progettazione e la direzione dei relativi lavori.

Nel corso dell’incontro è quindi emersa una preoccupazione condivisa sulla diffusa e mancata consapevolezza del fatto che i mutamenti climatici, ormai assodati, hanno aumentato l’intensità delle piogge, i cui effetti sono drammaticamente amplificati da manufatti ed interventi edilizi irregolari presenti in più aree del Gargano, sicchè potrebbero nuovamente registrarsi effetti devastanti al ripetersi di eventi atmosferici superiori alle medie storiche.

A conclusione dell’incontro, la delegazione istituzionale del Movimento 5 Stelle ha assicurato la più ampia disponibilità per pervenire in tempi brevi all’auspicata istituzione di un tavolo di coordinamento – con la partecipazione di Consorzio, Comuni, Ente Parco e Regione Puglia nelle sue diverse articolazioni – finalizzato non solo alla individuazione dei più efficaci interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, ma anche ad una chiara definizione delle competenze tra i soggetti istituzionalmente preposti all’esecuzione delle conseguenti opere.