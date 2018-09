Foggia. Assaltano tabaccheria: 6 arresti

Di:

Foggia. Nella sera del 25 settembre verso le ore 20.30 veniva segnalata una rapina ad opera di quattro persone travisate e di cui una armata di pistola che, una volta entrati presso la tabaccheria sita a Foggia in via Silvestri nr. 10, avevano avuto una violenta colluttazione con i due titolari causando ad uno di loro alcune lesioni al capo e pertanto avevano desistito dal portare a termine l’azione criminosa, allontanandosi dal luogo a bordo di una Fiat Stilo risultata essere rubata.

Agenti della Polizia di Stato della Sezione Antirapina, nell’ambito di mirati servizi, stava nel contempo pedinando altra autovettura, Fiat Multipla, condotta da due noti pregiudicati Michele La Gatta nato a Foggia classe 1956 e Lorenzo Valente nato a Foggia classe 1973, in quanto forte era il sospetto che tale auto, avesse come finalità primaria di recuperare i quattro complici una volta terminata la rapina ed abbandonare l’auto utilizzata per compiere l’atto criminoso.

L’ipotesi investigativa era rafforzata anche dalla circostanza che un precedente servizio di osservazione effettuato verso le ore 20.00 aveva consentito di notare la Fiat Multipla, preceduta da una Stilo con a bordo quattro persone di cui si notava il colore e la targa parziale che avevano effettuato un tratto di strada in comune separandosi successivamente.

L’auto con a bordo La Gatta e Valente arrestava la propria marcia lungo un tratturo sulla complanare 655 direzione Foggia, facendo nel contempo altre manovre di ripresa ed arresto della marcia, contemporaneamente giungeva via radio la segnalazione di una rapina consumata da quattro individui a bordo di una Fiat Stilo. Si decideva di bloccare la Fiat Multipla che provava altresì ad investire uno degli operatori di Polizia, dopo un breve inseguimento la Multipla veniva bloccata, all’interno della stessa veniva rinvenuta una ricetrasmittente, inoltre sul cellulare di La Gatta pervenivano varie telefonate da due diverse utenze che si riveleranno essere in uso a due dei quattro complici che avevano perpetrato la rapina.

A bordo della Fiat Multipla salivano operatori della Squadra Mobile che si recavano con detta auto nel luogo iniziale dove la stessa aveva inizialmente sostato, ritendendo che quello fosse il punto concordato per il recupero dei restanti quattro rapinatori che nel frattempo avevano abbandonato l’auto Fiat Stilo utilizzata per la rapina . I due operatori di Polizia a bordo della Fiat Multipla, debitamente seguiti a distanza da numerosi altri investigatori a bordo di altre auto, si recavano a marcia lenta lungo la statale Foggia Candela con le quattro frecce inserite, detta operazione si rivelava vincente in quanto dopo breve uscivano da un tratturo i quattro malviventi che tentavano di salire sulla Multipla ritenendo di ritrovare i propri complici.

I quattro malviventi identificati per Marco Pironti, classe 1983, Giovanni Pompa, classe 1986, Vincenzo Colucci, classe 1999 e Antonio Pio Ciasullo, classe 1995, tutti foggiani, venivano prontamente bloccati.

Pompa è stato trovato in possesso della pistola utilizzata per la rapina, risultata essere giocattolo, venivano recuperate altre radiotrasmittenti collegate sugli stessi canali della radiotrasmittenti trovate sulla Fiat Multipla e vari passamontagna. Sulla base di quanto emerso i sei autori della rapina venivano arrestati e condotti in carcere.

