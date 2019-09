Boom fondi a Comitati Renzi, da Daniele Ferrero ai 10mila euro di Energas Spa

Di:

Roma. Mentre i sondaggi attuali (l’ultimo in ordine di tempo è stato quello pubblicato stamani dal Corriere.it) danno “Italia Viva” al 4.6%, “nel giro di un mese – come evidenzia un’agenzia dell’Adnkronos – le donazioni ai comitati di Matteo Renzi schizzano da poco più di 20mila euro (giugno 2019) a oltre 260mila euro a luglio. Ad agosto si attestano poco sotto i 220mila euro”.

Si parla di ‘Erogazioni Liberali’ certificate nella sezione ‘Trasparenza’ del sito dei Comitati Azione Civile – Ritorno al Futuro.

La donazione record è quella pari a “100mila euro di Daniele Ferrero, primo azionista con il 27% nonché amministratore delegato della Venchi, colosso della cioccolateria”. “90mila euro da Davide Serra, il finanziere italiano naturalizzato britannico, fondatore e amministratore delegato del fondo Algebris, da sempre vicino a Renzi”.

Tra le aziende: anche “10mila euro da Energas Spa, azienda che si occupa di distribuzione e vendita del Gpl ed ancora 4.000 euro da Ciemme Hospital Srl, impresa attiva nel commercio all’ingrosso di prodotti farmaceutici.”

Come risaputo, la Energas Spa di Napoli è correlata a Manfredonia per un progetto in fase di analisi (“L’iter delle autorizzazioni è ancora in corso”), relativamente all’installazione nel territorio (località Santo Spiriticchio), con annesso gasdotto in parte sottomarino di collegamento con il porto “Altifondali”.

REDAZIONE STATOQUOTIDIANO.IT