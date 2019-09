Calcio, il Manfredonia ospita il Canosa

Di:

Arbitrerà il Signor Leo Alessandro (Sezione Di Foggia) il match Manfredonia-Canosa, valido per la quarta giornata del campionato Promozione Girone A, in programma domenica 29 settembre 2019, alle 17.00, presso lo Stadio Miramare. L’arbitro sarà coadiuvato dagli assistenti: Vitobello Andrea e Dimonte Francesco (Sezione Di Barletta.) Il Manfredonia ha 9 punti in classifica, il Canosa 0. Per i delfini sarà vietato arrendersi, anzi, dovranno sudare la vittoria.

Convocati

Nell’ultima seduta di rifinitura svoltasi venerdì pomeriggio al Miramare, Mister Agnelli, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per la difficilissima sfida di domenica.

Portieri: Ferrazzano, Morgillo, Prencipe.

Difensori: Basta, De Filippo, Di Noia, Gabriele, Telera, Tomaiuolo.

Centrocampisti: Cicerelli, Laboragine, Mastropasqua, Peres, Prota, Riccardo, Roberto, Stoppiello.

Attaccanti: Albrizio, Grumo, Olivieri, Santoro, Trotta.

Gare della quarta giornata

Borgorosso Molfetta-Real Siti

Castellaneta-Grottaglie

FC Capurso-Norba Conversano

Ginosa-Nuova Spinazzola

Manfredonia-Canosa

Noicattaro-Don Uva

United Sly-Sporting Apricena

Vigor Bitritto-Rutiglianese

A cura di Sipontina Prencipe