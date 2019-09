Canino a Foggia: ecco “Le parole che mancano al cuore”

Di:

Foggia – Una storia d’amore tra gay calciatori di serie A. La difficoltà ancora presente ad emergere come omosessuali. L’esperienza di vivere una vita in cui “ci vuole coraggio per essere felici”. La necessità di abbattere i pregiudizi.

A dare voce a tutto questo, nel suo ultimo romanzo “Le parole che mancano al cuore”, Fabio Canino, il giornalista e scrittore, eclettico personaggio di spettacolo, conosciuto negli ultimi anni dai più come giudice della nota trasmissione Ballando con le stelle.

Il libro è stato presentato giovedì sera presso l’Auditorium Santa Chiara, in una serata diventata occasione per parlare, in assoluta naturalezza, di persone, di diritti, della necessità di guardare avanti senza intolleranza o chiusure, come ha sottolineato l’assessora alla cultura presente, Anna Paola Giuliani “Finché ci sarà bisogno di manifestare per rivendicare un diritto, vuol dire che abbiamo perso. La Foggia che, invece, decide di organizzare una serata che coniuga diritti, libri, sorrisi in assolulta naturalezza, una serata dove si parla semplicemente di uomini e donne, senza bisogno di etichette alcune… ecco, questa è la città verso cui oriento lo sguardo piacevolmente”.

A condurre la serata il giornalista Tony Di Corcia. Intervenuti, Adriano Bartolucci Proietti, Dimitri Cavallaro Lioi.

Militante di Lgbt italiano (movimento Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender che raccoglie serie di gruppi, organizzazioni e associazioni intorno al progetto di cambiamento della condizione sociale, culturale, umana, giuridica e politica delle persone omosessuali, bisessuali e transessuali), Adriano Bartolucci Proietti, Coordinatore nazionale di Gaycs, ossia il Dipartimento Lgbt di Aics (Associazione Italiana Cultura e Sport) Puglia, ha evidenziato come “la sede Pugliese Gaycs è la sezione più strutturata in Italia. Essere presenti in questa città è molto importante”.

Gaycs con Aics organizza eurogames ormai da anni. A Roma.

Quelli del 2019 sono stati importanti: 55 paesi riuniti in Italia per 19 discipline sportive a Roma. Giochi aperti a tutti.

“Sarebbe interessante” lancia la proposta Bartolucci Proietti “organizzare qualcosa attraverso il comune di Foggia coinvolgendo le scuole”.

In tutto questo, “Le parole che mancano al cuore”, il libro di Fabio Canino, appunto.

Perché ancora nella serie A non è naturale parlare di omosessualità. Perché ancora l’amore omosessuale è vissuto nel nascondimento in alcuni ambienti e non è facile venire fuori.

Come precisa Dimitri Lioi, coordinatore dell’osservatorio lgbt di Capitanata, che riunisce più enti e associazioni, come Unifg, le Acli, Arcigay e si caratterizza per la volontà di definire un percorso diversificato che vuole essere di tutti, non solo gay e che va al di là delle ideologie “L’omosessualità si vive ancora nell’invisibilità. Sono invisibili i provvedimenti legislativi a favore dei gay e dei lavoratori omosessuali. Foggia, a questo proposito, è un contesto difficile: parlare di diritti e coppie transessuali non è facile. La comunità lgbt è invisibile. Anche le generazioni più giovani vivono nell’invisibilità. C’è ancora un blocco”.

E allora ecco l’esperienza d’amore, raccontata da Canino, tra due calciatori della serie A.

Un’esperienza di vita in cui, senza voler fare riferimento a fatti o persone reali, si mostra come l’amore è innanzitutto un cammino di crescita, verso la ricerca di se stessi e la felicità. Un cammino che può essere difficoltoso. Ma può liberare, se raccontato, se vissuto in modo spontaneo “quel masso tolto fa sentire e vivere una vita più felice”. Per i calciatori gay, per esempio, non è ancora così facile.

“I calciatori di serie A” le parole di Canino “fanno il loro lavoro con serietà incredibile. Molti di loro, comunque, mi hanno fatto intendere di sapere di colleghi gay in serie A. Sarebbe importante, dunque, se facessero coming out. Il primo che dovesse farlo, avrebbe bisogno di coraggio e incoscienza, certo. Ma aiuterebbe tanti genitori a comprendere”.

C’è ancora, però, un prezzo da pagare per chi viene fuori con coraggio. “Anche nel mondo dello spettacolo” dice Canino “Non credere, è un mondo molto bigotto” Secondo alcuni dirigenti, chi non è gay è un personaggio più facile da trattare”.

Daniela Iannuzzi