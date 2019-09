Carenza medici, Piazzolla “Avremmo voluto trattenere direttore anestesia San Camillo ma..”

Di:

«Avremmo voluto trattenere il direttore della struttura complessa di Anestesia e rianimazione al San Camillo di Manfredonia, ma il medico in questione ha scelto di andare a lavorare a gettone a Casa Sollievo della Sofferenza. In teoria un concorrente del Servizio sanitario nazionale, ma lo dico senza alcuna polemica solo per evidenziare le stranezze di una legge che impedisce alle strutture pubbliche di trattenere medici oltre la soglia della pensione però non fa altrettanto nel settore privato o convenzionato che dir si voglia».

Lo ha detto a La Gazzetta del Mezzogiorno il dg dell’Asl Foggia, dr. Vito Piazzolla, in riferimento alla carenza in Puglia di medici. “Come è noto, la Conferenza Stato-Regioni ha proposto al Ministro della sanità di assumere specializzandi facendoli affiancare da medici, fino a 70 anni, che ritardino la pensione o restino in servizio su base volontaria”.

«È vero, da noi non c’è ancora questa emergenza, ma il processo irreversibile è già iniziato», fa sapere il presidente dell’Ordine dei medici della Bat, Benedetto Del Vecchio, che già recentemente aveva lanciato l’allarme sulle imminenti difficoltà di ricambio della classe medica nel territorio sanitario della Provincia di Barletta-Andria-Trani.