Cerignola Foggia. Corda “300% per vincere” (vd)

Domenica 29 settembre, alle ore 15:00, andrà di scena il match valido per la quinta giornata del campionato di Serie D girone H tra Cerignola-Foggia. Le due compagini si sfideranno allo Stadio Domenico Monterisi di Cerignola.

I padroni di casa si avvicinano al match da 8° in classifica. I gialloblu sono reduci da una sconfitta e un pareggio in campionato nelle ultime due giornate. In particolare, la squadra del presidente Grieco ha perso in trasferta per 1-0 contro il Brindisi ed ha pareggiato per 0-0 sempre in trasferta contro l’Andria.

Il Foggia, invece, si avvicina al match da 5° in classifica. I pugliesi sono reduci da una vittoria e un pareggio in campionato nelle ultime due giornate. In particolare. la squadra di mister Grassadonia ha vinto in trasferta per 2-0 contro la Nocerina ed ha pareggiato in casa per 3-3 contro il Cerignola.

