Differenziata ad Altamura, raggiunta quota del 70.42% ad agosto

Il Comune di Altamura continua a migliorare la percentuale di raccolta differenziata. Ad agosto il dato di raccolta è pari al 70.42%. Un ottimo risultato grazie al contributo della comunità. I primi sette mesi del 2019, hanno visto alcuni picchi a febbraio con il 70.55% e a maggio si è giunti al 71.63%.

I DATI DI AGOSTO -Diminuisce l’indifferenziato. In crescita sono anche i chilogrammi di rifiuti differenziati: 118.000 mila kg. di cartone; 154.380 mila kg di carta; 162.360 mila kg di vetro. In aumento anche la plastica con 17.0.440 mila kg; il rifiuto organico spicca la quota di 660.540 mila kg. Dunque, un grande successo. In incremento anche i rifiuti di apparecchiature elettroniche con il recupero di 15.600 kg. Significativo anche la raccolta delle terre di spazzamento pari a 54.500 mila kg. Nel 2018 e nei primi otto mesi del 2019 è aumentato anche l’afflusso di cittadini al Centro Comunale di Raccolta, il punto di conferimento, situato in via Gravina, che Teknoservice ha allestito per garantire il corretto conferimento dei rifiuti. Restano, comunque, alcune criticità della raccolta rifiuti: gli abbandoni nelle periferie. Sono diminuiti, ma il problema non è risolto, anzi.

CULTURA AMBIENTALE – “Siamo soddisfatti dei dati emersi nella prima parte dell’anno – spiega Giulia Dicembre, responsabile delle relazioni con gli Enti Locali di Teknoservice – ed il merito è dei cittadini che hanno risposto con grande entusiasmo al nuovo servizio di raccolta porta a porta, manifestando impegno e voglia di differenziare per migliorare l’immagine di una città straordinaria. Tale azione è stata resa possibile anche attraverso le molteplici segnalazioni pervenute al numero verde. Servizio efficace sia per ottenere informazioni in merito al programma della raccolta, sia per aver chiarimenti in materia di conferimenti. La società, pertanto, sta svolgendo una serie di servizi atti a rendere la città di Altamura un esempio virtuoso. Di rilievo il lettore ottico per monitorare i conferimenti delle utenze domestiche”.

PERIFERIE E RIFIUTI – “Siamo certi che anche la seconda parte dell’anno sarà in linea con quanto visto fino ad ora considerata, anche, la grande attenzione all’ambiente e alla raccolta differenziata dimostrata durante lo svolgimento di tutte le iniziative messe in atto dall’amministrazione comunale. A tale proposito si preannunciano sin d’ora iniziative culturali e formative in partnership con l’amministrazione tese ad avviare una sempre più proficua collaborazione tra ente e gestore. Stiamo lavorando di concerto con l’ente e gli organi preposti per ridurre il fenomeno degli abbandoni dei rifiuti nelle periferie anche attraverso una proposta di modifica del sistema di raccolta per le case sparse sulla quale adesso spetta all’ente esprimersi.”.

PIATTAFORME CONAI – “Il servizio della raccolta porta porta spinta, dunque, svolto con attenzione dai cittadini unitamente al sistema di gestione messo in atto dalla Teknoservice, permette al Comune di conferire il rifiuto correttamente differenziato nelle piattaforme della filiera Conai, consentendo all’ente di ottenere ricavi importanti dalla vendita della materia prima e riducendo il conferimento in discarica. Aver varcato la soglia del 70% di raccolta differenziata è un obiettivo che non sarebbe stato raggiunto senza l’impegno quotidiano di tutti i cittadini, che ringrazio vivamente, nonchè della professionalità dei nostri dipendenti che lavorano quotidianamente per raggiungere risultati significativi nella raccolta. L’entusiasmo è forte, siamo certi di poter fare sempre meglio”.

Tommaso Forte Journalist & Public Relations Teknoservice