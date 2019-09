Roma. Ancora una vittoria per l’Inter di Conte: sei successi in 6 gare disputate.

Domenica la partitissima con la Juve a San Siro.

Stasera, i nerazzurri hanno vinto 3-1 a Marassi in casa della Samp, nonostante abbiano dovuto giocare quasi un tempo in 10 per l’espulsione di Sanchez in avvio di ripresa.