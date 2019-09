Leo Palmisano “Il tempo è adesso per unire ambiente e lavoro”

Di:

“In vista del tavolo del centrosinistra di lunedì 30 settembre, ci preme dire alcune cose. Il dibattito sulle primarie del centrosinistra deve includere i temi della grande manifestazione ambientalista messa in campo dal movimento di Greta Thurnberg. Inutile attardarsi sulle alleanze, sulle aperture ai Cinque Stelle, quando c’è un mondo che preme, che s’impone in questo cambio epocale che coinvolge anchela Puglia su almeno tre fronti: l’Ilva, il Tap, i rifiuti. Ci sentiamo di interpretare quel sentimento ambientalista diffuso e crescente chiedendo alle forze della sinistra e a quelle ambientaliste di convergere sulla nostra candidatura per dar voce al protagonismo adolescenziale e al malessere della Puglia, prima che sia troppo tardi. Per troppo tardi intendiamo: prima che l’inquinamento, i mutamenti climatici e la disoccupazione caccino via i giovani dalla Puglia. Abbiamo bisogno di incrociare l’urlo che unisce il Presente al Futuro. Il Friday for Future ci impone di impegnarci per il mondo, non per noi. Allora, che queste primarie siano l’esperimento ambientalista d’Italia. Noi le intendiamo così e ci metteremo al servizio del territorio per portare quella voce dove l’orecchio è ancora troppo sordo.

Per questo motivo la campagna di Ambiente e Lavoro, di Possibile e di chi verrà, sarà incentrata sulla necessità di legare Giustizia Sociale e Ambiente. Il riequilibrio dell’economia globale a vantaggio del pianeta può partire proprio dalla Puglia, proprio da Taranto e dal Salento, dove tra Ilva e Tap sentiamo l’obbligo di uscire dal novecento delle energie fossili e di entrare nel futuro della sostenibilità e della vita. Noi lo faremo distinguendoci senza finzioni. Lo faremo con coraggio e con la dedizione e la coerenza che ci hanno contraddistinto sin dagli esordi di queste primarie. Per noi Tap è un insulto al territorio e Ilva è diventata strage quotidiana. Da lì si può partire per fare della Puglia il motore ambientalista del Mediterraneo. Diciamo alle forze politiche che condividono queste parole: incontriamoci e incontriamo questi giovani. Il tempo è adesso”.

Leonardo Palmisano, candidato alle primarie del Centrosinistra in Puglia

Ambiente e Lavoro